Переговоры об объединении греческой и турецкой частей Кипра завершились провалом

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Посланник ООН объявил о прекращении переговоров по воссоединению Кипра.

Объединить Кипр так и не получилось commons.wikimedia.org

Посланник Организации объединенных наций Эспен Барт Эйде объявил о прекращении переговоров относительно воссоединения турецкой и греческой частей Кипра.

По его словам, сторонам переговоров не удалось достичь "общей позиции" по созыву финального саммита, на котором представители Республики Кипр и непризнанной Турецкой республики Северного Кипра попробовали достичь окончательного соглашения о воссоединении, пищет DW.

Эйде провел отдельные переговоры с каждой из сторон и пришел к выводу, что "нет никакой перспективы" достичь согласия относительно саммита.

Посланник ООН что планирует провести консультации с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и решить, как действовать дальше.

Напомним, что обе стороны переговоров обвиняли друг друга в задержке процесса, что не давало возможности продвинуться по основным вопросам. СМИ утверждают, что основным камнем преткновения сейчас остается вопрос по добыче нефти и газа, а также осваиванию береговой линии турецкими киприотами.

Кипр остается разделенным на две части после 1974 года, когда Турция вторглась на остров в ответ на попытку переворота с целью объединения Кипра с Грецией. После этого он разделился на самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра (ее признает только одна Турция) и Республику Кипр с преимущественно греческим населением.