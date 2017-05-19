Переговоры по воссоединению Кипра зашли в тупик – представитель ООН

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Переговоры находились в подвешенном состоянии с февраля этого года.

Переговоры между турецкой и греческой частью Кипра застопорились из-за взаимных обвинений сторон commons.wikimedia.org

Переговоры поне сдвинулись с места во время очередной попытки представителей греческой и турецкой частей острова. Специальный посланник ООН, который занимается этими переговорами, отметил, что сейчас процесс зашел в тупик, пишет Politico

Обе сторону обвиняют друг друга в задержке процесса, что не дает возможности продвинуться по основным вопросам. СМИ утверждают, что основным камнем преткновения сейчас остается вопрос по добыче нефти и газа, а также осваиванию береговой линии турецкими киприотами.

Ранее сообщалось, что международная конференция воссоединению греческой и турецкой частей Кипра в Женеве

Кипр остается разделенным на две части после 1974 года, когда Турция вторглась на остров в ответ на попытку переворота с целью объединения Кипра с Грецией. После этого он разделился на самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра (ее признает только одна Турция) и Республику Кипр с преимущественно греческим населением.