Переговоры по воссоединению Кипра зашли в тупик – представитель ООН

Переговоры находились в подвешенном состоянии с февраля этого года.
Обе сторону обвиняют друг друга в задержке процесса, что не дает возможности продвинуться по основным вопросам. СМИ утверждают, что основным камнем преткновения сейчас остается вопрос по добыче нефти и газа, а также осваиванию береговой линии турецкими киприотами.
Кипр остается разделенным на две части после 1974 года, когда Турция вторглась на остров в ответ на попытку переворота с целью объединения Кипра с Грецией. После этого он разделился на самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра (ее признает только одна Турция) и Республику Кипр с преимущественно греческим населением.ZN.UA