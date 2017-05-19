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Переговоры по воссоединению Кипра зашли в тупик – представитель ООН

19 мая в 13:16

Переговоры находились в подвешенном состоянии с февраля этого года.

Кипр карта
Переговоры между турецкой и греческой частью Кипра застопорились из-за взаимных обвинений сторон
commons.wikimedia.org
Переговоры по воссоединению Кипра не сдвинулись с места во время очередной попытки представителей греческой и турецкой частей острова. Специальный посланник ООН, который занимается этими переговорами, отметил, что сейчас процесс зашел в тупик, пишет Politico.

Обе сторону обвиняют друг друга в задержке процесса, что не дает возможности продвинуться по основным вопросам. СМИ утверждают, что основным камнем преткновения сейчас остается вопрос по добыче нефти и газа, а также осваиванию береговой линии турецкими киприотами.

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Ранее сообщалось, что международная конференция воссоединению греческой и турецкой частей Кипра в Женеве завершилась безрезультатно.

Кипр остается разделенным на две части после 1974 года, когда Турция вторглась на остров в ответ на попытку переворота с целью объединения Кипра с Грецией. После этого он разделился на самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра (ее признает только одна Турция) и Республику Кипр с преимущественно греческим населением. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Кипр переговоры воссоединение ООН
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