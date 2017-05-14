Отказ США от "мягкой силы" может повлиять на интересы Украины

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Отказ от комплексной стратегии использования и военной, и "мягкой силы может ослабить американские позиции.

Администрация Трампа хочет переориентироваться на военную мощь в ущерб «мягкой силе» kmu.gov.ua

Сокращение расходов США на помощь другим странам может стать проблемой для реализации комплексной внешней политики. Отсутствие комбинированного подхода "жесткой" и "мягкой" силы новой американской администрации может сказаться и на интересах Украины. Об этом пишет в своей статье дляэксперт Института общественно-экономических исследований Юлия Курнышова.

Автор отмечает, что лучше всего позицию президентской команды по данному вопросу выразил руководитель административно-бюджетного управления администрации Мик Малвейни: "Новый бюджет будет бюджетом жесткой силы. Он не будет бюджетом мягкой силы. И такой подход носит намеренный характер". Вызывает недоумение противопоставление двух взаимосвязанных подходов американской дипломатии, желание администрации послать сигнал союзникам и противникам, что она будет администрацией жесткой силы и собирающейся экономить бюджетные средства на силе мягкой.

"Нынешней команде Трампа не мешало бы напомнить слова их предшественника, министра обороны Роберта Гейтса, который считал, что помощь является важным элементом обеспечения безопасности, потому как "способствование развитию обходиться дешевле, чем ведение боевых действий впоследствии". После атак 11 сентября зарубежная помощь неизменно входила в тройку опор американской политики безопасности, вместе с обороной и дипломатией", – пишет Курнышова.

Эксперт добавляет, что Украина представляет собой именно тот случай, когда необходимы все три элемента. Поддержка демократических преобразований тут тесно сопряжена с вопросами региональной безопасности. Можно проследить логическую связь в событиях пятилетней давности. Тогда, на фоне "перезагрузки" отношений США и России, Барак Обама тоже стремился к сокращению международной помощи постсоветским странам, что привело к ослаблению интереса к Украине со стороны Вашингтона и активизации агрессивных аппетитов России. В итоге система международной безопасности была подорвана первым силовым пересмотром послевоенных границ в Европе, угрозы безопасности возросли не только для постсоветских стран, но и для пребывавших долгое время в "безопасной зоне" стран ЕС. Война снова стала действующим инструментом внешней политики.

Подробнее об изменениях во внешней политике США читайте в статье Юлии Курнышовой "Доктрина Тиллерсона" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".