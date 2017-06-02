Орбан назвал слова Сороса о коррупции в Венгрии "объявлением войны"

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Венгерский премьер переживает по поводу "сети агентов" американского миллиардера и называет его врагом венгерского народа.

Орбан считает, что Сорос «объявил войну» Венгрии, рассказывая о коррупции © European Council

Премьер-министр Венгрииназвал слова американского миллиардера Джорджа Сороса про коррумпированность и мафиозность венгерской власти "объявлением войны". Орбан также пожаловался на общественные организации, которых он считает "сетью агентов" Сороса, которые действуют против народа Венгрии, сообщает AP

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор, обвинив его в "атаках на Венгрию". При этом Орбан добавил, что финансист "уничтожил жизни миллионов европейцев" и является "открытым врагом евро".

Ранее издание The Guardian писало, что Орбан хочет надавить на фонд Сороса, надеясь на поддержку Трампа. Это намерение считается одним из последних агрессивных шагов премьер-министра Виктора Орбана, нацеленных превратить Венгрию на "неліберальну страну", за что мировое сообщество уже неоднократно его критиковал.