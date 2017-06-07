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Опубликовано видео нападения исламиста с молотком на полицейского в Париже

7 июня в 17:05

Террорист бросился на правоохранителя с криком "Это вам за Сирию" возле собора Парижской Богоматери.

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Twitter / RahulMetreau
Нападение на полицейского у собора Парижской Богоматери попало на видео. Его опубликовал канал BFMTV. Как заявила городская полиция, 6 июня недалеко от собора неизвестный мужчина напал на полицейского с молотком и нанес ему травму, степень тяжести которой не уточняется. Полиция открыла по нападавшему огонь и ранила его, точных сведений о его состоянии нет. По данным прокуратуры, дело о нападении на полицейского уже возбуждено. Его расследованием займется отдел по противодействию терроризму. 

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Лидеры G7 считают главным приоритетом борьбу с терроризмом. Страны "большой семерки" заявили о намерении обеспечить своим гражданам защиту и безопасность.

По материалам: УНИАН
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Тэги полиция нападение видео молоток расследование терроризм ислам Сирия
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