Опубликовано видео нападения исламиста с молотком на полицейского в Париже

Террорист бросился на правоохранителя с криком "Это вам за Сирию" возле собора Парижской Богоматери.

Twitter / RahulMetreau

Нападение на полицейского у собора Парижской Богоматери попало на видео. Его опубликовал канал BFMTV. Как заявила городская полиция, 6 июня недалеко от собора неизвестный мужчина напал на полицейского с молотком и нанес ему травму, степень тяжести которой не уточняется. Полиция открыла по нападавшему огонь и ранила его, точных сведений о его состоянии нет. По данным прокуратуры, дело о нападении на полицейского уже возбуждено. Его расследованием займется отдел по противодействию терроризму.

Лидеры G7 считают главным приоритетом борьбу с терроризмом. Страны "большой семерки" заявили о намерении обеспечить своим гражданам защиту и безопасность.