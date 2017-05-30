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Оппозиция Венесуэлы говорит про участие "людей с криминальным прошлым" в подавлении протестов

30 мая в 11:41

За один день во время акции протеста были травмированы 247 человек.

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Власть Венесуэлы использует «титушек» для борьбы с оппозицией
EPA / Miguel Gutiérrez
Представитель оппозиции Венесуэлы и бывший кандидат в президенты страны Миранда Энрике Каприлес сообщил, что власть использует "людей с криминальным прошлым" для подавления протестов. За один день протестов 29 мая было ранено 247 человек, сообщает издание El Nacional.

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Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро продолжает свое движение к изменению конституции, несмотря на протесты оппозиции и массовые беспорядки. Мадуро предлагает создать "конституционную ассамблею" и провести для нее выборы, однако оппозиция отмечает, что это лишь попытка избежать всеобщих выборов.

Напомним, что с начала апреля в Венесуэле почти ежедневно проходят массовые антиправительственные демонстрации, в ходе которых действующие власти уже задержали десятки участников. Среди требований участников демонстраций - досрочные выборы нового президента страны, полное восстановление прав парламента Венесуэлы, а также запуск процесса восстановления экономики страны.

Детальнее о массовых демонстрациях в Венесуэле читайте в статье Виктора Каспрука "Венесуэла — на грани гражданской войны" для еженедельника "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Венесуэла оппозиция выборы Мадуро
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