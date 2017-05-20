Новый раунд переговоров по Сирии завершился безрезультатно

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Переговоры в Женеве возобновятся не ранее июня.

Переговоры по Сирии вновь прошли впустую Росбалт

Очередной, уже шестой раунд мирных переговоров по Сирии , который проходят в Женеве под патронатом ООН, снова завершился почти безрезультатно.

Стороны за четыре дня переговоров смогли договориться лишь о том, что будут проводить экспертные встречи по вопросам новой конституции Сирии, сообщил спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура, пишет DW.

Также обсуждались вопросы о новом правительстве, свободных выборах и борьбе с терроризмом.

Сообщается, что важным препятствием в достижении результата на переговорах является политическое будущее президента Сирии Башара Асада. В то время как оппозиция добивается его смещения, представители официального Дамаска не намерены обсуждать этот вопрос.

Следующий раунд консультаций состоится, предположительно, в июне.

Напомним, что в переговорах участвуют представители правительства Башара Асада и самой большой группы сирийской оппозиции — Сирийской национальной коалиции.