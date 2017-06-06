Напавший на полицейского в Париже назвал себя "солдатом халифата" – СМИ

Террористы пока что не взяли на себя ответственность за нападение на полицейского возле собора Нотр-Дам.

Полицейский нейтрализовал нападавшего огнем из пистолета dailymail.co.uk

Злоумышленник, личность которого журналисты пока что не установили, назвал себя "солдатом халифата", сообщает AFP со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Как известно, построение исламского халифата является целью ИГИЛ.

В то же время, ни одна террористическая группировка пока что публично не взяла на себя отвественность за нападение на полицейского в Париже.

Ранее министр внутренних дел Франции Жерар Коллон сообщил, что во время нападения преступник выкрикнул фразу "Это за Сирию!".

#BREAKING Notre Dame attacker said he was IS 'soldier of caliphate': probe source — AFP news agency (@AFP) 6 червня 2017 р.

Тем временем телеканал CNN опубликовал видео, сделанное возле собора Нотр-Дам. Очевидцу удалось снять преступника, после того как полицейский нейтрализовал его огнем из пистолета.

Video shows Paris police surrounding man after he attacked an officer with a hammer outside the Notre-Dame Cathedral https://t.co/LA7rriYEDM pic.twitter.com/BoolIWy09u — CNN (@CNN) 6 червня 2017 р.

Как сообщалось, 6 июня в Париже возле собора Нотр-Дам неизвестный злоумышленник с молотком напал на полицейского. Другой сотрудник полиции открыл огонь из пистолета по нападавшему.

Нападение произошло во время полицейской операции, на время которой выход из собора был перекрыт.

Полиция обратилась с парижанам с просьбой воздержаться от посещения районов, находящихся по соседству с собором.