Напавший на полицейского в Париже назвал себя "солдатом халифата" – СМИ

Преступник, напавший с молотком на полицейского в центре Парижа, может быть членом террористической организации "Исламское государство".

Злоумышленник, личность которого журналисты пока что не установили, назвал себя "солдатом халифата", сообщает AFP со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Как известно, построение исламского халифата является целью ИГИЛ.

В то же время, ни одна террористическая группировка пока что публично не взяла на себя отвественность за нападение на полицейского в Париже.

Ранее министр внутренних дел Франции Жерар Коллон сообщил, что во время нападения преступник выкрикнул фразу "Это за Сирию!".

#BREAKING Notre Dame attacker said he was IS 'soldier of caliphate': probe source

Тем временем телеканал CNN опубликовал видео, сделанное возле собора Нотр-Дам. Очевидцу удалось снять преступника, после того как полицейский нейтрализовал его огнем из пистолета.

Video shows Paris police surrounding man after he attacked an officer with a hammer outside the Notre-Dame Cathedral https://t.co/LA7rriYEDM pic.twitter.com/BoolIWy09u