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Напавший на полицейского в Париже назвал себя "солдатом халифата" – СМИ

6 июня в 22:11

Террористы пока что не взяли на себя ответственность за нападение на полицейского возле собора Нотр-Дам.

Париже нападение Нотр-Дам
Полицейский нейтрализовал нападавшего огнем из пистолета
dailymail.co.uk
Преступник, напавший с молотком на полицейского в центре Парижа, может быть членом террористической организации "Исламское государство".

Злоумышленник, личность которого журналисты пока что не установили, назвал себя "солдатом халифата", сообщает AFP со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Как известно, построение исламского халифата является целью ИГИЛ.

В то же время, ни одна террористическая группировка пока что публично не взяла на себя отвественность за нападение на полицейского в Париже.

Ранее министр внутренних дел Франции Жерар Коллон сообщил, что во время нападения преступник выкрикнул фразу "Это за Сирию!".

 

Тем временем телеканал CNN опубликовал видео, сделанное возле собора Нотр-Дам. Очевидцу удалось снять преступника, после того как полицейский нейтрализовал его огнем из пистолета.

 

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Как сообщалось,  6 июня в Париже возле собора Нотр-Дам неизвестный злоумышленник с молотком напал на полицейского. Другой сотрудник полиции открыл огонь из пистолета по нападавшему.

Нападение произошло во время полицейской операции, на время которой выход из собора был перекрыт.

Полиция обратилась с парижанам с просьбой воздержаться от посещения районов, находящихся по соседству с собором.

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Париж теракт нападение Нотр-Дам ИГИЛ
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