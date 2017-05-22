На берег Англии выбросило трех мертвых китов, еще два находятся в опасности

Специалисты подозревают в гибели китов шум от ветряных турбин, расположенных в море.

На востоке Англии выбросило на берег сразу трех малых полосатиков из семейства усатых китов, сообщает BBC. В субботу днем в болотистом устье реки Ор, недалеко от Феликстоу в графстве Саффолк, нашли погибшего детеныша. Пляж к югу от Феликстоу также был закрыт для посетителей из-за трупа 9-метровой самки, которую считают его матерью. Еще один взрослый кит был найден мертвым в море недалеко от Харвича, Эссекс, а о двух, терпящих бедствие, сообщили в воскресенье вечером.

Гибель китов вызвала подозрения, что морские ветряные турбины, возможно, помешали гидролокации китов. Для них слух – главное средство общения и навигации. Джон Крессвелл из волонтерской Службы спасательных патрулей побережья Феликстоу считает, что гибель китов на выходных может быть сведена к двум возможным причинам. Он сказал: "Иногда киты не могут получить ясную гидролокационную картину вблизи заболоченных берегов, и поэтому оказываются на берегу. Но такой случай нетипичен для этих мест. Я также считаю, что ветряные турбины способствовали этому, поскольку киты не могут правильно общаться из-за их шума". Он добавил: "Это очень печальный день. Я двадцать лет работаю в добровольческой береговой охране и никогда не видел ничего подобного. На местных пляжах нередко находят мертвых дельфинов, но не китов".

Экологи считают, что морские ветроэлектростанции в Великобритании и ранее способствовали гибели китов. В мире насчитывается около 800 000 малых полосатиков. Эти киты известны тем, что они способны плавать со скоростью до 23 км/час, способны оставаться под водой до 20 минут и ведут уединенный образ жизни. Они являются самым маленьким из усатых китов, живущих в британских водах, взрослые особи достигают размера от 7 до 10 метров. Обычно малые полосатики живут от 40 до 50 лет, питаясь рыбой и планктоном.

В Арктике начали появляться касатки и кашалоты. Благодаря глобальному потеплению в Арктику начали возвращаться киты, считают ученые.