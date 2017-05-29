Московский патриарх Кирилл сравнил однополые браки с фашизмом и апартеидом

По формуле Гундяева свобода в отношениях между людьми равна несвободе фашизма и апартеида.

Гундяев разрешил православным не выполнять безнравственные законы patriarchia.ru

Московский патриархсообщил, что в некоторых странах стали приниматься законы, которые "порывают с нравственной природой человека, с совестью - это законы о так называемых гомосексуальных парах".

"Почему люди так восстали против? По той же причине, по которой восставали против фашистских законов и законов апартеида", - сказал Гундяев в Бишкекском университете.

По мнению предстоятеля РПЦ, законы, противоречащие нравственным принципам, не могут считаться обязательными. "Если закон порывает свою связь с нравственностью, он перестает быть для человека обязательным", - сказал патриарх.

По его словам, "все законы вторичны по отношению к нравственности", и "если законы, которые принимает то или иное общество, расходятся с нравственными принципами, которые формируют голос совести, то такие законы мы называем несправедливыми".

По данным опроса Центра Разумкова, Кирилл Гундяев остается лидером антипатий среди церковных иерархов. Украинцы доверяют папе римскому в 2,5 раза больше, чем московскому патриарху.