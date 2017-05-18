Мэр Нью-Йорка раскрыл личность совершившего наезд на пешеходов преступника

Под колесами автомобиля погибла 18-летняя девушка, число пострадавших увеличилось до 22 человек.

Перед тем как врезаться в столб, преступник сбил два десятка человек Gary He / EPA

Преступник, совершившийна Таймс-Сквер в Нью-Йорке, ранее привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде, передает Reuters.

По последним данным, за медицинской помощью обратились 22 человека, а 18-летняя девушка скончалась от полученных травм.

Как сообщил журналистам мэр города Билл де Блазио, за рулем автомобиля находился 26-летний житель Нью-Йорка Рамон Рохас. Ранее он служил в Армии США, в 2008 и 2015 годах его арестовывали за вождение в нетрезвом виде. Судя по действиям задержанного полицией водителя, в этот раз он также находился под воздействием алкоголя или наркотиков.

Полиция оградила место инцидента и усиленно патрулирует квартал.

Следствие не считает инцидент террористической атакой. Тем не менее, на тротуарах установили специальные ограждения из-за опасений наездов транспортных средств на пешеходов, как это было в Берлине, Лондоне, Стокгольме и Ницце.

Как сообщалось, 18 мая красная Honda протаранила толпу пешеходов на Таймс-Сквер в Нью-Йорке. Автомобиль двигался по полосе встречного движения и по тротуару, сбивая пешеходов. Он остановился после того, как врезался в столб.

Полиция задержала водителя автомобиля. Им оказался 26-летний житель Бронкса. Как сообщил телеканал Fox News, за рулем автомобиля находился преступник, который пытался скрыться от полиции после совершенного им ограбления.