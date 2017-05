Автомобиль протаранил толпу в Нью-Йорке

В Нью-Йорке легковой автомобиль врезался в толпу прохожих на Таймс-Сквер. Инцидент произошел на пересечении Бродвея и 45-й улицы в четверг, 18 мая.

По предварительным данным, пострадали не менее 13 человек, один человек погиб, передает Reuters. Как сообщили свидетели, красная Honda двигалась по полосе встречного движения и по тротуару, сбивая пешеходов.

Полиция задержала водителя автомобиля, протаранившего толпу. Им оказался 26-летний житель Бронкса, которого ранее привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Полиция Нью-Йорка считает, что наезд на пешеходов не является террористической атакой.

Как сообщил телеканал Fox News, за рулем автомбиля находился престпник, который пытался скрыться от полиции после совершенного им ограбления.

Инцидент будет расследовать ФБР совместно с полицией Нью-Йорка.

Video: At least 10 people receiving treatment after vehicle strikes pedestrians in NYC's Times Square@BraddJaffy pic.twitter.com/vSk548yHNs