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Автомобиль протаранил толпу в Нью-Йорке

18 мая в 19:35

Полиция отказалась считать наезд на прохожих терактом.

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Нью-Йорк 18.85 EPA_2 < >
Фото Gary He / EPA

В Нью-Йорке легковой автомобиль врезался в толпу прохожих на Таймс-Сквер. Инцидент произошел на пересечении Бродвея и 45-й улицы в четверг, 18 мая.

По предварительным данным, пострадали не менее 13 человек, один человек погиб, передает Reuters. Как сообщили свидетели, красная Honda двигалась по полосе встречного движения и по тротуару, сбивая пешеходов.

Полиция задержала водителя автомобиля, протаранившего толпу. Им оказался 26-летний житель Бронкса, которого ранее привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Полиция Нью-Йорка считает, что наезд на пешеходов не является террористической атакой.

Как сообщил телеканал Fox News, за рулем автомбиля находился престпник, который пытался скрыться от полиции после совершенного им ограбления.

Инцидент будет расследовать ФБР совместно с полицией Нью-Йорка.

 

Сотни тысяч людей, среди которых немало зарубежных туристов, ежедневно посещают Таймс-Сквер – сердце Бродвея, известного своими театрами.

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Напомним, 22 марта возле здания британского Парламента в Лондоне  полиция застрелила  террориста после того, как он на автомобиле совершил наезд на группу пешеходов на Вестминстерском мосту. Два человека погибли, десятки получили ранения. Граждан Украины среди них не было.

По материалам: ZN.UA
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Тэги авария Нью-Йорк Бродвей наезд
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