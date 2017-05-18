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Медведчук был одним из контактных лиц в переговорах команды Трампа с Россией – Reuters

18 мая в 16:34

Сам Медведчук это отрицает.

Медведчук
Медведчук мог стать одним из связующих звеньев между россиянами и командой Трампа
http://ipress.ua/
Украинский политик и олигарх, а также кум Владимира Путина Виктор Медведчук был одним из контактных лиц между командой Дональда Трампа и Россией во время американской избирательной кампании. Неизвестно с кем именно вел переговоры Медведчук, однако он был посредником в переговорах, сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники.

Сам Медведчук эту информацию опровергает и отмечает, что он незнаком ни с кем из команды Трампа, а значит таких контактов быть не могло.

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Ранее Reuters писал, что команда американского президента Дональда Трампа имела не менее 18 скрытых контактов с российскими чиновниками из окружения Путина за время избирательной кампании. Советники Трампа вели электронную переписку и созванивались с представителями власти России.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Медведчук контакты Россия Путин
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