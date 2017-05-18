Медведчук был одним из контактных лиц в переговорах команды Трампа с Россией – Reuters

Сам Медведчук это отрицает.

Медведчук мог стать одним из связующих звеньев между россиянами и командой Трампа http://ipress.ua/

Украинский политик и олигарх, а также кум Владимира Путина Виктор Медведчук был одним из контактных лиц между командойво время американской избирательной кампании. Неизвестно с кем именно вел переговоры Медведчук, однако он был посредником в переговорах, сообщает Reuters , ссылаясь на свои источники.

Сам Медведчук эту информацию опровергает и отмечает, что он незнаком ни с кем из команды Трампа, а значит таких контактов быть не могло.

Ранее Reuters писал, что команда американского президента Дональда Трампа имелаиз окружения Путина за время избирательной кампании. Советники Трампа вели электронную переписку и созванивались с представителями власти России.