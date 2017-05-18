Команда Трампа имела не менее 18 скрытых контактов с Россией во время избирательной кампании – Reuters

За семь месяцев кампании было не менее 18 звонков и электронных сообщений.

Команда Трампа 18 раз созванивалась или писала российским чиновникам во время его избирательной кампании MICHAEL REYNOLDS / EPA

Команда американского президентаимела не менее 18 скрытых контактов с российскими чиновниками из окружения Путина за время избирательной кампании. Советники Трампа вели электронную переписку и созванивались с представителями власти России, пишет Reuters , ссылаясь на свои источники.

Шесть из этих контактов осуществлялись с российским послом в США Сергеем Кисляком, тогда как еще 12 с чиновниками в России. При этом источники отмечают, что в этих контактах не видно состава преступления или же связи между кампанией Трампа и вмешательством России в выборы.

Как сообщалось, вечером 9 мая президент США ДональдНа следующий день президент пообещал найти более подходящего кандидата на эту должность.

Позднее ряд лояльных Демократической партии изданий сообщили о давлении Трампа на Коми с целью остановить расследования в отношении экс-советника президента Майкла Флинна, а также обнародовали часть переписки, подтверждающей это. В Белом доме эти заявления категорически отрицают.

Напомним, на открытом слушании глава ФБР подтвердил существование расследования связи команды Трампа с Россией. При этом он отметил, что обычно бюро не подтверждает и не опровергает существование каких-либо расследований. Однако, в данном случае делает исключение. Позже издание The Economist сообщило, что ФБР подозревало экс-советника Трампа в работе на Россию. Судебные записи, которые уже есть в свободном доступе, свидетельствуют, что человек, идентифицирован как Картер Пейдж, в Нью-Йорке в 2013 году контактировала с российским шпионом, который выдавал себя за дипломата. Сам Пейдж уверяет, что он обменивался только открытыми материалами.