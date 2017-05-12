Макрон ведет переговоры с умеренными Республиканцами по сотрудничеству на парламентских выборах

Главной задачей партии Макрона является получение стойкого большинства в парламенте.
Макрон попробует объединить в парламенте умеренных социалистов и консерваторов
Facebook/Emmanuel Macron
Партия новоизбранного президента Франции Эммануэля Макрона
ведет переговоры с умеренными представителями Республиканской партии для сотрудничества на парламентских выборах. В штабе Макрона заявляют, что часть консервативных политиков готовы реализовывать программу нового президента, однако не хотят переходить в его партию, сообщает Reuters
.
Накануне Макрон презентовал избирательные списки от своей партии, в которой есть достаточное количество социалистов. При этом президент рассчитывает и на умеренное крыло правого сегмента, поскольку его экономическая программа находится ближе к ним.
Напомним, 7 мая состоялся второй тур выборов президента Франции
, в котором соревались независимый центрист Эммануэль Макрон и ультраправая экс-глава "Национального фронта" Марин Ле Пен. За лидера движения "Вперед!" Эммануэля Макрона проголосовали 66,1% избирателей.
Церемония инаугурации новоизбранного президента Франции Эммануэля Макрона состоится 14 мая, поскольку именно в этот день в полночь истекает срок полномочий его предшественника Франсуа Олланда.
Больше о победителе на выборах во Франции читайте в материале ZN.UA "Рациональный еврооптимист: кем является новый президент Франции".
По материалам:
ZN.UA