Сенатор считает, что действия России могут разрушить основные принципы демократии.

Маккейн сказал, что действия России опаснее для мира, чем «Исламское государство» Багнет

Американский сенатор от Республиканцев Джонзаявил, что действия российского президента Владимира Путина более опасны для мира, чем террористическая организация "Исламское государство". Маккейн подчеркнул, что "Исламское государство" занимается страшными вещами, однако российские действия подрывают основные принципы демократии, передает австралийский канал ABC

Маккейн напомнил про вмешательство России в американские выборы, которое могло повлиять на их исход. Кроме того, сенатор подчеркнул, что подобное влияние россияне собирались произвести и на выборы во Франции.

Напомним, что американский сенатор Джонтем, что Россия испытывает на твердость администрацию президента США Дональда Трампа.

Ранее Маккейн снова призвал Трампа предоставить Украине летальное оружие.