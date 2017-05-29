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Маккейн назвал Россию большей угрозой для мира, чем ИГИЛ

29 мая в 17:02

Сенатор считает, что действия России могут разрушить основные принципы демократии.

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Маккейн сказал, что действия России опаснее для мира, чем «Исламское государство»
Багнет
Американский сенатор от Республиканцев Джон Маккейн заявил, что действия российского президента Владимира Путина более опасны для мира, чем террористическая организация "Исламское государство". Маккейн подчеркнул, что "Исламское государство" занимается страшными вещами, однако российские действия подрывают основные принципы демократии, передает австралийский канал ABC.

Маккейн напомнил про вмешательство России в американские выборы, которое могло повлиять на их исход. Кроме того, сенатор подчеркнул, что подобное влияние россияне собирались произвести и на выборы во Франции.

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Напомним, что американский сенатор Джон Маккейн связывал ухудшение ситуации в Донбассе тем, что Россия испытывает на твердость администрацию президента США Дональда Трампа.

Ранее Маккейн снова призвал Трампа предоставить Украине летальное оружие.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Маккейн Россия сенатор США
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