Македония утвердила правительство после длительного политического кризиса

За новое правительство проголосовали 62 из 120 депутатов парламента.

Македония сумела выйти из политического кризиса wise-travel.ru

В Македонии утвердили новое правительство во главе с, прервавши длительный политический кризис в стране. За новое правительство проголосовали 62 из 120 депутатов, что всего на один голос больше минимального преимущества, сообщает Balkan Insight.

Премьер заявил, что он будет представлять интересы всех в стране, а также будет проводить ответственную реформистскую и проевропейскую политику.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Македонии Зоран Заев во вторник, 30 мая,, которое предполагает ускорения интеграции в НАТО и ЕС.

Вследствие столкновений возле парламента Македонии, которые произошли ночью 27-28 апреля, пострадали 109 человек. За помощью в местную больницу обратились 70 граждан, 22 сотрудника правоохранительных органов и трое депутатов.

Поводом для беспорядков стало выдвижение кандидатом в спикеры парламента лидера "Демократического союза за интеграцию", этнического албанца Талата Джафери.

Протестующие - сторонники бывшего премьер-министра страны Николы Груевского - утверждают, что депутаты от "Социал-демократического союз Македонии" пытаются незаконно избрать нового спикера, и называют их действия попыткой государственного переворота.