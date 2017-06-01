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Македония утвердила правительство после длительного политического кризиса

1 июня в 10:05

За новое правительство проголосовали 62 из 120 депутатов парламента.

Македония
Македония сумела выйти из политического кризиса
wise-travel.ru
В Македонии утвердили новое правительство во главе с Зораном Заевым, прервавши длительный политический кризис в стране. За новое правительство проголосовали 62 из 120 депутатов, что всего на один голос больше минимального преимущества, сообщает Balkan Insight.

Премьер заявил, что он будет представлять интересы всех в стране, а также будет проводить ответственную реформистскую и проевропейскую политику.

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Ранее сообщалось, что премьер-министр Македонии Зоран Заев во вторник, 30 мая, представил программу своего правительства, которое предполагает ускорения интеграции в НАТО и ЕС.

Вследствие столкновений возле парламента Македонии, которые произошли ночью 27-28 апреля, пострадали 109 человек. За помощью в местную больницу обратились 70 граждан, 22 сотрудника правоохранительных органов и трое депутатов. 

Поводом для беспорядков стало выдвижение кандидатом в спикеры парламента лидера "Демократического союза за интеграцию", этнического албанца Талата Джафери.

Протестующие  - сторонники бывшего премьер-министра страны Николы Груевского - утверждают, что депутаты от "Социал-демократического союз Македонии" пытаются незаконно избрать нового спикера, и называют их действия попыткой государственного переворота.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Македония парламент союз правительство
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