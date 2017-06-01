Македония утвердила правительство после длительного политического кризиса

За новое правительство проголосовали 62 из 120 депутатов парламента.
Премьер заявил, что он будет представлять интересы всех в стране, а также будет проводить ответственную реформистскую и проевропейскую политику.представил программу своего правительства, которое предполагает ускорения интеграции в НАТО и ЕС.
Вследствие столкновений возле парламента Македонии, которые произошли ночью 27-28 апреля, пострадали 109 человек. За помощью в местную больницу обратились 70 граждан, 22 сотрудника правоохранительных органов и трое депутатов.
Поводом для беспорядков стало выдвижение кандидатом в спикеры парламента лидера "Демократического союза за интеграцию", этнического албанца Талата Джафери.
Протестующие - сторонники бывшего премьер-министра страны Николы Груевского - утверждают, что депутаты от "Социал-демократического союз Македонии" пытаются незаконно избрать нового спикера, и называют их действия попыткой государственного переворота.ZN.UA