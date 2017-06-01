Ле Пен попросила денег в кредит у своих избирателей

"Национальний фронт" жалуется, что все банки отказали им в финансировании.
При этом "Национальный фронт" пожаловался, что банки "опять" отказались давать их партии денег в кредит.Марин Ле Пен заявила о планах участвовать в парламентских выборах, которые пройдут во Франции в июне этого года.
Парламентские выборы во Франции состоятся 11 и 18 июня. Избирательная система Франции предполагает голосование на 577 одномандатных округов в два тура. Если в первом туре ни один кандидат не наберет больше 50%, то на этом округе состоится повторное голосование. Во второй тур выходят все кандидаты, которые набрали больше 12,5% голосов.RFI