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Ле Пен попросила денег в кредит у своих избирателей

1 июня в 16:56

"Национальний фронт" жалуется, что все банки отказали им в финансировании.

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Ле Пен предложила своим избирателям кредитовать ее под выгодный процент
MarineLePen / facebook
Лидер ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен объявила о запуске сайта, на котором будет проходить сбор денег в кредит на избирательную кампанию. Ле Пен подбадривает своих избирателей давать ей деньги высокой кредитной ставкой в 3% годовых и "эксклюзивными предложениями" для самых щедрых кредиторов, сообщает RFI.

При этом "Национальный фронт" пожаловался, что банки "опять" отказались давать их партии денег в кредит.

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Ранее сообщалось, что лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила о планах участвовать в парламентских выборах, которые пройдут во Франции в июне этого года.

Парламентские выборы во Франции состоятся 11 и 18 июня. Избирательная система Франции предполагает голосование на 577 одномандатных округов в два тура. Если в первом туре ни один кандидат не наберет больше 50%, то на этом округе состоится повторное голосование. Во второй тур выходят все кандидаты, которые набрали больше 12,5% голосов.

По материалам: RFI
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Тэги кредит избиратели Франция Фронт
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