Ле Пен попросила денег в кредит у своих избирателей

"Национальний фронт" жалуется, что все банки отказали им в финансировании.

Ле Пен предложила своим избирателям кредитовать ее под выгодный процент MarineLePen / facebook

Лидер ультраправого "Национального фронта"объявила о запуске сайта, на котором будет проходить сбор денег в кредит на избирательную кампанию. Ле Пен подбадривает своих избирателей давать ей деньги высокой кредитной ставкой в 3% годовых и "эксклюзивными предложениями" для самых щедрых кредиторов, сообщает RFI

При этом "Национальный фронт" пожаловался, что банки "опять" отказались давать их партии денег в кредит.

Ранее сообщалось, что лидер партии "Национальный фронт", которые пройдут во Франции в июне этого года.

Парламентские выборы во Франции состоятся 11 и 18 июня. Избирательная система Франции предполагает голосование на 577 одномандатных округов в два тура. Если в первом туре ни один кандидат не наберет больше 50%, то на этом округе состоится повторное голосование. Во второй тур выходят все кандидаты, которые набрали больше 12,5% голосов.