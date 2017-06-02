Комитет ПАСЕ утвердил процедуру импичмента для руководства ассамблеи

С помощью этого механизма можно будет добиться отставки Аграмунта.
По словам Арьева, такая резолюция является очень важной для выхода ПАСЕ из кризиса, в который ее завел президент Педро Аграмунт своим безответственным поведением.высказала недоверие президенту организации Педро Аграмунту. Теперь он не может осуществлять официальные визиты, посещать встречи или делать заявления от имени организации.
Ранее сообщалось, что депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы официально призвали главу ПАСЕ Педро Аграмунта уйти в отставку за его поездку в Сирию с депутатами российской Госдумы. Призывы уйти Аграмунта от управления ПАСЕ высказали главы фракций Социалистов и ЕНП.
Напомним, что в Сирию прибыла делегация из депутатов Чехии, Бельгии, Сербии, Италии и России, которых возглавлял глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт. Парламентская делегация заявила про свое желание урегулировать кризис в Сирии.ZN.UA