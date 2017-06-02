Комитет ПАСЕ утвердил процедуру импичмента для руководства ассамблеи

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С помощью этого механизма можно будет добиться отставки Аграмунта.

В ПАСЕ приблизились к импичменту президенту ассамблеи Аграмунту

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы принял проект резолюции, согласно которой можно будет объявлять импичмент против руководства ассамблеи. Голосование этой резолюции всостоится 27 июня, сообщает в своем Facebook глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Владимир Арьев.

По словам Арьева, такая резолюция является очень важной для выхода ПАСЕ из кризиса, в который ее завел президент Педро Аграмунт своим безответственным поведением.

Напомним, что Парламентская ассамблея Совета Европы официальноТеперь он не может осуществлять официальные визиты, посещать встречи или делать заявления от имени организации.

Ранее сообщалось, что депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы официально призвали главу ПАСЕ Педро Аграмунта уйти в отставку за его поездку в Сирию с депутатами российской Госдумы. Призывы уйти Аграмунта от управления ПАСЕ высказали главы фракций Социалистов и ЕНП.

Напомним, что в Сирию прибыла делегация из депутатов Чехии, Бельгии, Сербии, Италии и России, которых возглавлял глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт. Парламентская делегация заявила про свое желание урегулировать кризис в Сирии.