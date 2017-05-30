В ПАСЕ определились с составом комиссии по расследованию коррупционных злоупотреблений

В орган вошли три человека из Британии, Франции и Швеции.

ПАСЕ назначила комиссию, которая займется расследованием коррупционных обвинений в ассамблее

Руководство Парламентской ассамблеи Совета Европы опубликовало список учасников нового органа, который будет заниматься расследованием обвинений по поводу коррупции в. В комиссию вошли Николас Братца из Великобритании, Жан-Луи Брурье из Франции и Элизабет Фура из Швеции, пишет " Европейская правда ".

Николас Братца ранее был президентом Европейского суда по правам человека, принимал участие в рассмотрении украинских вопросов. Среди прочего, он возглавлял Международную совещательную группу, которая оценивала расследование событий на Майдане и трагедии в Одессе.

Жан-Луи Брурьеявляется бывшим французским судьей, который специализируется на делах по расследованию терроризма. По этому вопросу Брурье также выступает экспертом для Совета Европы.

Элизабет Фураранее была судьей Европейского суда по правам человека, а с 2012 года парламентский омбудсмен.

Напомним, что Парламентская ассамблея Совета Европы официальноТеперь он не может осуществлять официальные визиты, посещать встречи или делать заявления от имени организации.

Ранее сообщалось, что депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы официально призвали главу ПАСЕ Педро Аграмунта уйти в отставку за его поездку в Сирию с депутатами российской Госдумы. Призывы уйти Аграмунта от управления ПАСЕ высказали главы фракций Социалистов и ЕНП.

Напомним, что в Сирию прибыла делегация из депутатов Чехии, Бельгии, Сербии, Италии и России, которых возглавлял глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт. Парламентская делегация заявила про свое желание урегулировать кризис в Сирии.