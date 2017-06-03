Количество жертв наводнения на Шри-Ланке превысило 200 человек

Наводнение затронуло свыше 658 тысяч человек.
По их данным, наводнение затронуло свыше 658 тысяч человек. Более 1,7 тыс. домов уничтожено, 9,2 тыс. повреждены.
После продолжительной засухи в четверг на Шри-Ланку обрушились муссонные дожди, которые за несколько дней вызвали сильные наводнения и оползни в 14 районах на западе и юге острова, включая столицу Коломбо. Власти организовали эвакуацию населения с затопленных территорий.
Эту катастрофу уже называют самой страшной с 2003 года. Тогда вследствие ливня и сильного ветра на Шри-Ланке погибли 250 человек, а многие дома были разрушены. По прогнозу синоптиков, тропические ливни в этом сезоне еще не закончились. Из Индии на Шри-Ланку прибыла гуманитарная помощь.ZN.UA