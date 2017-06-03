Количество жертв наводнения на Шри-Ланке превысило 200 человек

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Наводнение затронуло свыше 658 тысяч человек.

На Шри-Ланке в результате наводнения погибли уже 206 человек

В результате наводнения на Шри-Ланке погибли 206 человек и еще 92 считаются пропавшими без вести, сообщили в Центре ликвидации стихийных бедствий.

По их данным, наводнение затронуло свыше 658 тысяч человек. Более 1,7 тыс. домов уничтожено, 9,2 тыс. повреждены.

После продолжительной засухи в четверг на Шри-Ланку обрушились муссонные дожди, которые за несколько дней вызвали сильные наводнения и оползни в 14 районах на западе и юге острова, включая столицу Коломбо. Власти организовали эвакуацию населения с затопленных территорий.

Эту катастрофу уже называют самой страшной с 2003 года. Тогда вследствие ливня и сильного ветра на Шри-Ланке погибли 250 человек, а многие дома были разрушены. По прогнозу синоптиков, тропические ливни в этом сезоне еще не закончились. Из Индии на Шри-Ланку прибыла гуманитарная помощь.