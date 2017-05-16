Клинтон запустила новое политическое движение

Организация будет заниматься стимулированием гражданского активизма в США.
Клинтон объявила о запуске политического движения, которое будет стимулировать общественный активизм
Flickr / Hillary for America
Бывшая кандидат в президенты США Хилари Клинтон объявила о создании нового политического движения
. Новая организация займется финансированием разнопланового общественного активизма, а также стимулированием участия в политической жизни страны, сообщает CNBC
.
Организация будет иметь несколько направлений, каждое из которых будет привлекать к политическому активизму разные категории людей. Программы будут направлены, среди прочего, на вовлечение в политическую и общественную жизнь женщин и молодежи.
Ранее сообщалось, что экс-кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон планирует сформировать новую политическую группу
, которая будет финансировать организации, оппозиционные президенту Соединенных штатов Дональду Трампу.
По материалам:
ZN.UA