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Клинтон запустила новое политическое движение

16 мая в 10:58

Организация будет заниматься стимулированием гражданского активизма в США.

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Клинтон объявила о запуске политического движения, которое будет стимулировать общественный активизм
Flickr / Hillary for America
Бывшая кандидат в президенты США Хилари Клинтон объявила о создании нового политического движения. Новая организация займется финансированием разнопланового общественного активизма, а также стимулированием участия в политической жизни страны, сообщает CNBC.

Организация будет иметь несколько направлений, каждое из которых будет привлекать к политическому активизму разные категории людей. Программы будут направлены, среди прочего, на вовлечение в политическую и общественную жизнь женщин и молодежи.

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Ранее сообщалось, что экс-кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон планирует сформировать новую политическую группу, которая будет финансировать организации, оппозиционные президенту Соединенных штатов Дональду Трампу.

По материалам: ZN.UA
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Тэги финансирование Клинтон США демократия Хиллари
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