Клинтон запустила новое политическое движение

Организация будет заниматься стимулированием гражданского активизма в США.

Клинтон объявила о запуске политического движения, которое будет стимулировать общественный активизм Flickr / Hillary for America

Бывшая кандидат в президенты США Хилари Клинтон объявила о создании. Новая организация займется финансированием разнопланового общественного активизма, а также стимулированием участия в политической жизни страны, сообщает CNBC

Организация будет иметь несколько направлений, каждое из которых будет привлекать к политическому активизму разные категории людей. Программы будут направлены, среди прочего, на вовлечение в политическую и общественную жизнь женщин и молодежи.

Ранее сообщалось, что экс-кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари, которая будет финансировать организации, оппозиционные президенту Соединенных штатов Дональду Трампу.