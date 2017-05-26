Грузия отмечает День независимости в стиле "Витязя в тигровой шкуре"



Праздничные мероприятия проходят под лозунгом "Я из страны Руставели".

Грузия празднует День независимости

Грузия отмечает День независимости, в рамках корого запланированы различные торжественные церемонии и массовые мероприятия. Все они пройдут под лозунгом "Я из страны Руставели". Основной тематикой праздника станет поэма "Витязь в тигровой шкуре" Шота Руставели, 850-летие которого в этом году отмечают в Грузии.

В этом году, как и последние несколько лет, правительство Грузии не проводит военный парад, предпочитая народные гуляния, но на центральной площади Тбилиси порядка 400 новобранцев примут военную присягу, на главном проспекте будет выставлена военная техника. Военные экспонаты также покажут в других крупных городах страны, пишет РИА "Новости".

На центральном проспекте в течение дня концерты и выставки, спортивные мероприятия, шоу аниматоров, шоу "оживления старых рецептов грузинских традиционных блюд". Вечер завершится гала-концертом с участием звезд грузинского шоу-бизнеса. В торжествах примут участие и выступят с речами премьер-министр Георгий Квирикашвили и президент Георгий Маргвелашвили.

26 мая 1918 года Грузи провозгласила независимость от Закавказской федеративной республики, 9 апреля 1991 года – от СССР.