Глава Пентагона не понимает, почему Россия видит угрозу в НАТО

Несмотря на стратегическое противостояние с Россией, НАТО не является угрозой для последней.
Мэттис также добавил, что НАТО находится в стратегическом противостоянии с Россией по целому ряду причин, однако не является угрозой для последней. Также министр отметил, что американская администрация пытается найти дипломатический подход к России, пока Пентагон вынужден противостоять ей в киберугрозах или желании менять границы. По словам Мэттиса, это очень некомфортная ситуация, и он надеется, что дипломаты "покажут свою магию" в скором времени, чтобы выйти из нее.