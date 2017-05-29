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Глава Пентагона не понимает, почему Россия видит угрозу в НАТО

29 мая в 08:58

Несмотря на стратегическое противостояние с Россией, НАТО не является угрозой для последней.

Джеймс Маттис
Мэттис не понимает, почему Россия считает НАТО угрозой
defense.gov
Глава Пентагона Джеймс Мэттис сказал, что он понятия не имеет, почему Россия считает НАТО угрозой для себя. По словам министра, НАТО совершенно точно не является угрозой, передает CBS.

Мэттис также добавил, что НАТО находится в стратегическом противостоянии с Россией по целому ряду причин, однако не является угрозой для последней. Также министр отметил, что американская администрация пытается найти дипломатический подход к России, пока Пентагон вынужден противостоять ей в киберугрозах или желании менять границы. По словам Мэттиса, это очень некомфортная ситуация, и он надеется, что дипломаты "покажут свою магию" в скором времени, чтобы выйти из нее.

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Напомним, что Генеральний секретарь НАТО приедет в Украину 9-10 июля. С ним в Киев приедут члены Североатлантического совета.

По материалам: ZN.UA
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Тэги НАТО Россия угроза пентагон министр
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