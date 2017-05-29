Глава Пентагона не понимает, почему Россия видит угрозу в НАТО

Несмотря на стратегическое противостояние с Россией, НАТО не является угрозой для последней.

Мэттис не понимает, почему Россия считает НАТО угрозой defense.gov

Глава Пентагона Джеймс Мэттис сказал, что он понятия не имеет, почему Россия считает НАТО угрозой для себя. По словам министра,совершенно точно не является угрозой, передает CBS

Мэттис также добавил, что НАТО находится в стратегическом противостоянии с Россией по целому ряду причин, однако не является угрозой для последней. Также министр отметил, что американская администрация пытается найти дипломатический подход к России, пока Пентагон вынужден противостоять ей в киберугрозах или желании менять границы. По словам Мэттиса, это очень некомфортная ситуация, и он надеется, что дипломаты "покажут свою магию" в скором времени, чтобы выйти из нее.