Генсек ООН назначил себе нового заместителя по гуманитарным вопросам

Новый замглавы ООН вступит в полномочия в августе.
Новый зам сменит действующего заместителя генсека, также британца, Стивена О'Брайана в конце августа 2017 года.
"Господин Лоукук вступает на эту должность, обладая 30-летним опытом в руководстве и управлении разрешением гуманитарных кризисов по всему миру", — отмечается в заявлении пресс-службы ООН.
На данный момент Лоукук занимает должность постоянного секретаря в департаменте международного развития.
Лоукук родился в 1962 году. Он окончил Оксфордский Университет и получил степень магистра в области экономики в Лондонском университете.РИА Новости