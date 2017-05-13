Генсек ООН назначил себе нового заместителя по гуманитарным вопросам

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Новый замглавы ООН вступит в полномочия в августе.

В руководстве ООН - кадровая перестановка 112 Украина

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил себе нового заместителя по гуманитарным вопросам, говорится в заявлении пресс-службы организации. Им стал британец Марк Лоукук, который сейчас работает в аппарате ООН.

Новый зам сменит действующего заместителя генсека, также британца, Стивена О'Брайана в конце августа 2017 года.

"Господин Лоукук вступает на эту должность, обладая 30-летним опытом в руководстве и управлении разрешением гуманитарных кризисов по всему миру", — отмечается в заявлении пресс-службы ООН.

На данный момент Лоукук занимает должность постоянного секретаря в департаменте международного развития.

Лоукук родился в 1962 году. Он окончил Оксфордский Университет и получил степень магистра в области экономики в Лондонском университете.