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Генпрокурор США просил Трампа об отставке на фоне расследования связей с Россией – Politico

7 июня в 08:45

Трамп также остался недоволен решением Сешнса взять самоотвод по делу связей с Россией.

Джеф Сешнс Jeff Sessions
Сешнс хотел уйти в отставку незадолго до международных визитов Трампа
Wikimedia commons
Генеральный прокурор США Джефф Сешнс собирался подавать в отставку накануне тура международных визитов Дональда Трампа, однако тот отказал генпрокурору. Сешнс хотел покинуть свою позицию из-за расследования связей команды Трампа с Россией во время избирательной кампании, сообщает Politico, ссылаясь на окружение генпрокурора.

При этом источники отмечают, что между Трампом и Сешнсом возник конфликт по поводу публичного самоотвода генпрокурора от расследования дела по поводу связей команды Трампа с Россией. Трамп был очень недоволен решением Сешнса уйти от расследования и раскритиковал такое его решение.

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Ранее сообщалось, что представители Демократической партии США требуют отставки от генерального прокурора Джефа Сешнса, после того как появилась информация о его контактах с послом России во время предвыборной кампании Дональда Трампа. 

По материалам: ZN.UA
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