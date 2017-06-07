Генпрокурор США просил Трампа об отставке на фоне расследования связей с Россией – Politico

Трамп также остался недоволен решением Сешнса взять самоотвод по делу связей с Россией.

Сешнс хотел уйти в отставку незадолго до международных визитов Трампа Wikimedia commons

Генеральный прокурор СШАсобирался подавать в отставку накануне тура международных визитов Дональда Трампа, однако тот отказал генпрокурору. Сешнс хотел покинуть свою позицию из-за расследования связей команды Трампа с Россией во время избирательной кампании, сообщает Politico , ссылаясь на окружение генпрокурора.

При этом источники отмечают, что между Трампом и Сешнсом возник конфликт по поводу публичного самоотвода генпрокурора от расследования дела по поводу связей команды Трампа с Россией. Трамп был очень недоволен решением Сешнса уйти от расследования и раскритиковал такое его решение.

Ранее сообщалось, что представители Демократической партии США требуют отставки от генерального прокурора, после того как появилась информация о его контактах с послом России во время предвыборной кампании Дональда Трампа.