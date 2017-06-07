Генпрокурор США просил Трампа об отставке на фоне расследования связей с Россией – Politico

Трамп также остался недоволен решением Сешнса взять самоотвод по делу связей с Россией.
Сешнс хотел уйти в отставку незадолго до международных визитов Трампа
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Генеральный прокурор США Джефф Сешнс
собирался подавать в отставку накануне тура международных визитов Дональда Трампа, однако тот отказал генпрокурору. Сешнс хотел покинуть свою позицию из-за расследования связей команды Трампа с Россией во время избирательной кампании, сообщает Politico
, ссылаясь на окружение генпрокурора.
При этом источники отмечают, что между Трампом и Сешнсом возник конфликт по поводу публичного самоотвода генпрокурора от расследования дела по поводу связей команды Трампа с Россией. Трамп был очень недоволен решением Сешнса уйти от расследования и раскритиковал такое его решение.
Ранее сообщалось, что представители Демократической партии США требуют отставки от генерального прокурора Джефа Сешнса
, после того как появилась информация о его контактах с послом России во время предвыборной кампании Дональда Трампа.
По материалам:
ZN.UA