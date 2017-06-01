Генпрокурор США может скрывать еще одну встречу с послом РФ – СМИ

Предположительно, встреча могла состояться незадолго до первой речи Трампа по своей внешней политике во время избирательной кампании.
Сешнс мог утаить от расследования еще одну встречу с представителем России
Генеральный прокурор Джефф Сешнс
возможно скрывает еще одну встречу с послом России в США Сергеем Кисляком. На данный момент ФБР расследует один эпизод, во время которого между тогдашним членом избирательной команды Трампа и послом РФ мог состояться разговор, сообщает CNN
, ссылаясь на свои источники в ФБР.
Источники утверждают, что разговор мог пройти 27 апреля 2016 года, накануне первой речи Дональда Трампа по внешней политике, в рамках своей избирательной кампании.
Ранее сообщалось, что представители Демократической партии США требуют отставки от генерального прокурора Джефа Сешнса
, после того как появилась информация о его контактах с послом России во время предвыборной кампании Дональда Трампа.
По материалам:
ZN.UA