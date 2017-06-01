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Генпрокурор США может скрывать еще одну встречу с послом РФ – СМИ

1 июня в 09:18

Предположительно, встреча могла состояться незадолго до первой речи Трампа по своей внешней политике во время избирательной кампании.

Джефф Сешнс
Сешнс мог утаить от расследования еще одну встречу с представителем России
Генеральный прокурор Джефф Сешнс возможно скрывает еще одну встречу с послом России в США Сергеем Кисляком. На данный момент ФБР расследует один эпизод, во время которого между тогдашним членом избирательной команды Трампа и послом РФ мог состояться разговор, сообщает CNN, ссылаясь на свои источники в ФБР.

Источники утверждают, что разговор мог пройти 27 апреля 2016 года, накануне первой речи Дональда Трампа по внешней политике, в рамках своей избирательной кампании.

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Ранее сообщалось, что представители Демократической партии США требуют отставки от генерального прокурора Джефа Сешнса, после того как появилась информация о его контактах с послом России во время предвыборной кампании Дональда Трампа. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги ФБР США Россия прокурор
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