Генпрокурор США может скрывать еще одну встречу с послом РФ – СМИ

Предположительно, встреча могла состояться незадолго до первой речи Трампа по своей внешней политике во время избирательной кампании.

Сешнс мог утаить от расследования еще одну встречу с представителем России

Генеральный прокурорвозможно скрывает еще одну встречу с послом России в США Сергеем Кисляком. На данный момент ФБР расследует один эпизод, во время которого между тогдашним членом избирательной команды Трампа и послом РФ мог состояться разговор, сообщает CNN , ссылаясь на свои источники в ФБР.

Источники утверждают, что разговор мог пройти 27 апреля 2016 года, накануне первой речи Дональда Трампа по внешней политике, в рамках своей избирательной кампании.

Ранее сообщалось, что представители Демократической партии США требуют отставки от генерального прокурора, после того как появилась информация о его контактах с послом России во время предвыборной кампании Дональда Трампа.