Франция оштрафовала Facebook за использование личных данных пользователей

Компания использовала их для адресной рекламы.

Facebook оштрафовали Национальная комиссия по информационным технологиям и свободы Франции (CNIL) оштрафовала компанию Facebook на 150 тыс. евро за использование данных пользователей социальной сети, сообщается на сайте комиссии.

Как сообщается, соцсеть следила за поисковыми запросами своих пользователей без их ведома с помощью cookies, которые содержат историю посещения сайтов и информацию об их предпочтениях.

CNIL направил Facebook первое официальное сообщение о претензии еще в январе 2016 года. Аналогичные расследования также проводились в Бельгии, Германии, Испании и Нидерландах.