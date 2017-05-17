Франция оштрафовала Facebook за использование личных данных пользователей

Компания использовала их для адресной рекламы.
Facebook оштрафовали
Национальная комиссия по информационным технологиям и свободы Франции (CNIL) оштрафовала компанию Facebook
на 150 тыс. евро за использование данных пользователей социальной сети, сообщается на сайте комиссии.
Как сообщается, соцсеть следила за поисковыми запросами своих пользователей без их ведома с помощью cookies, которые содержат историю посещения сайтов и информацию об их предпочтениях.
CNIL направил Facebook первое официальное сообщение о претензии еще в январе 2016 года. Аналогичные расследования также проводились в Бельгии, Германии, Испании и Нидерландах.
По материалам:
ZN.UA
Ранее сообщалось, что социальная сеть Facebook закрыла около 30 000 фальшивых аккаунтов, которые распространяли фейковые новости накануне президентских выборов во Франции.