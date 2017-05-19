Евросоюз высказал свою реакцию на блокировку российских соцсетей в Украине

ЕС считает, что решение продиктовано вопросами национальной безопасности, однако призывает гарантировать свободу слова.
При этом в Евросоюзе подчеркивают, что власть должна гарантировать, что меры ограничения не будут иметь негативного влияния на свободу выражения мысли.ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В обновленный перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, внесены, в частности ООО "Яндекс", ООО "Мейл.РУ Украина", а также многие прочие известные российские компании.
Подробнее о запрете в Украине российских соцсетей, интернет-сервисов и компаний читайте в материале ZN.UA "Блокировка российских интернет-сервисов и соцсетей: что известно".Европейская правда