Евросоюз высказал свою реакцию на блокировку российских соцсетей в Украине

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

ЕС считает, что решение продиктовано вопросами национальной безопасности, однако призывает гарантировать свободу слова.

ЕС считает, что Украина может блокировать российские соцсети, однако при этом она должна гарантировать свободу слова Flickr/Rock Cohen

Европейский союз высказал свою позицию по поводу"ВКонтакте" и "Одноклассники". В ЕС признают защиту национальной безопасности прерогативой украинского правительства, сообщается в ответе на запрос для издания " Европейская правда ".

При этом в Евросоюзе подчеркивают, что власть должна гарантировать, что меры ограничения не будут иметь негативного влияния на свободу выражения мысли.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 маяот 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В обновленный перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, внесены, в частности ООО "Яндекс", ООО "Мейл.РУ Украина", а также многие прочие известные российские компании.

Подробнее о запрете в Украине российских соцсетей, интернет-сервисов и компаний читайте в материале ZN.UA "Блокировка российских интернет-сервисов и соцсетей: что известно".