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Евросоюз высказал свою реакцию на блокировку российских соцсетей в Украине

19 мая в 15:50

ЕС считает, что решение продиктовано вопросами национальной безопасности, однако призывает гарантировать свободу слова.

Флаг Евросоюза
ЕС считает, что Украина может блокировать российские соцсети, однако при этом она должна гарантировать свободу слова
Flickr/Rock Cohen
Европейский союз высказал свою позицию по поводу блокировки Украиной социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники". В ЕС признают защиту национальной безопасности прерогативой украинского правительства, сообщается в ответе на запрос для издания "Европейская правда".

При этом в Евросоюзе подчеркивают, что власть должна гарантировать, что меры ограничения не будут иметь негативного влияния на свободу выражения мысли.

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Напомним, президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В обновленный перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, внесены, в частности ООО "Яндекс", ООО "Мейл.РУ Украина", а также многие прочие известные российские компании.

Подробнее о запрете в Украине российских соцсетей, интернет-сервисов и компаний читайте в материале ZN.UA "Блокировка российских интернет-сервисов и соцсетей: что известно". 

По материалам: Европейская правда
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Тэги Украина Россия санкции соцсеть Евросоюз
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