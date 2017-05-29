Евросоюз продлил санкции против режима Асада еще на год

Санкционный список был расширен еще на троих министров.
Всего в санкционном списке Евросоюза находятся 240 человек и 67 компаний, которые имеют отношение к сирийскому режиму.Соединенные Штаты расширили санкции против сирийского режима, включив в список еще пять юридических и пять физических лиц, среди которых и члены семьи Башара Асада. Новые санкции были введены для усиления давления на режим Асада, сообщается на сайте министерства финансов США.
Ранее сообщалось, что авиация сирийского президента Башара Асада сбросила 16 вакуумных бомб на жилые кварталы в провинции Хомс. Авиаудары были нанесены по району, подконтрольному сирийской оппозиции. Погибла местная жительница. Также есть пострадавшие, в числе которых женщины и дети.ZN.UA