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Евросоюз продлил санкции против режима Асада еще на год

29 мая в 14:23

Санкционный список был расширен еще на троих министров.

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ЕС продлил санкции против сирийского режима до 1 июня 2018 года
Евросоюз продлил санкции против сирийского режима Башара Асада еще на год, до 1 июня 2018 года. Кроме того, в новый санкционный список внесли еще троих министров из правительства Асада, сообщается на сайте Европейского Совета.

Всего в санкционном списке Евросоюза находятся 240 человек и 67 компаний, которые имеют отношение к сирийскому режиму.

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Напомним, что Соединенные Штаты расширили санкции против сирийского режима, включив в список еще пять юридических и пять физических лиц, среди которых и члены семьи Башара Асада. Новые санкции были введены для усиления давления на режим Асада, сообщается на сайте министерства финансов США.

Ранее сообщалось, что авиация сирийского президента Башара Асада сбросила 16 вакуумных бомб на жилые кварталы в провинции Хомс. Авиаудары были нанесены по району, подконтрольному сирийской оппозиции. Погибла местная жительница. Также есть пострадавшие, в числе которых женщины и дети.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Сирия санкции Евросоюз авиация
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