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Додон заявил о готовности к федерализации Молдовы и Приднестровья

2 июня в 04:30

Президент Молдовы рассчитывает на переговоры с Россией по приднестровской проблеме.

Игорь Додон1
Додон озаботился судьбой Приднестровья.
Игорь Додон / Twitter
Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что не исключает формата федерализации при решении проблемы с Приднестровьем и уверяет, что Молдова никогда не признает независимость ПМР. При этом он также уверен, что Россия сядет за стол переговоров о статусе Приднестровья.

"Я сторонник федеративного устройства государства. Давайте не будем смотреть на название. Дать им места в парламенте общем. Пусть будет свой парламент, без проблем", - сказал Додон в опубликованном в пятницу интервью газете "Комсомольская правда".

"Мы, Молдова, не признаем независимость Приднестровья. Статус субъекта Российской Федерации не получится. Калининград не получится. Варианты какие? Два: идти в Украину или в Молдову", - отметил он, подчеркнув, что "нужно садиться за стол переговоров и смотреть, какой статус будет". "И я уверен, что и Россия на это пойдет. И наши партнеры западные пойдут на это. Я в Брюсселе этот вопрос тоже обсуждал. Нужно просто садиться и проблему решать", - добавил Додон.

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Приднестровье фактически неподконтрольно Молдове с 1992 года. 

Как сообщалось, лидер самопровозглашенного Приднестровья Вадим Красносельский отверг предложение начать переговоры о предоставлении региону особого статуса внутри Молдовы. По словам Красносельского, он не собирается менять курс непризнанной республики на присоединение к России. 

По материалам: Комсомольская правда
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Тэги Молдова Приднестровье Россия проблема статус Додон переговоры
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