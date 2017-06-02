Додон заявил о готовности к федерализации Молдовы и Приднестровья

Президент Молдовы рассчитывает на переговоры с Россией по приднестровской проблеме.
"Я сторонник федеративного устройства государства. Давайте не будем смотреть на название. Дать им места в парламенте общем. Пусть будет свой парламент, без проблем", - сказал Додон в опубликованном в пятницу интервью газете "Комсомольская правда".
"Мы, Молдова, не признаем независимость Приднестровья. Статус субъекта Российской Федерации не получится. Калининград не получится. Варианты какие? Два: идти в Украину или в Молдову", - отметил он, подчеркнув, что "нужно садиться за стол переговоров и смотреть, какой статус будет". "И я уверен, что и Россия на это пойдет. И наши партнеры западные пойдут на это. Я в Брюсселе этот вопрос тоже обсуждал. Нужно просто садиться и проблему решать", - добавил Додон.
Приднестровье фактически неподконтрольно Молдове с 1992 года.
Как сообщалось, лидер самопровозглашенного Приднестровья Вадим Красносельский отверг предложение начать переговоры о предоставлении региону особого статуса внутри Молдовы. По словам Красносельского, он не собирается менять курс непризнанной республики на присоединение к России.Комсомольская правда