Что будет, если произойдет импичмент Трампа? - WP

Отстранение от власти действующего президента не решит проблемы США и демократов.

Политическое напряжение в США не исчезнет, если импичмент Трампа состоится. Dominique A. Pineiro / Flickr

Всем, кто в США мечтает о быстром, стоит задуматься, каким будет следующий день после этого. Многие представляют, что все произойдет так: напряжение уменьшится, президентом станет Майк Пенс, Дональд Трамп поедет отдыхать в поместье Мар-аль-Лаго. И все станет на свои места.

Но на самом деле очень вероятно, что ситуация пойдет по совсем другому сценарию. Трамп поедет в Мар-аль-Лаго не отдыхать после отставки, а чтобы перегруппировать свои силы. Утром он напишет что-то в Twitter вроде: "Поддержите меня в кампании против крупнейшего коррупционного мошенничества в нашей политической истории, чтобы вернуть Белый дом в 2020 году". И его сторонники начнут объединяться для борьбы против "переворота". Внутренний конфликт усилится.

Об этом на страницах лояльной к Демократической партии газеты Washington Post пишет Фред Хаят. Он добавляет, что исключать возможность импичмента президента США нельзя. Если специальный советник Роберт Мюллер III соберет достаточно веские доказательства, которые укажут на преступления и нарушения со стороны Трампа, Конгресс может пойти на такой шаг по согласию обеих партий или через политическое потрясение.

Но оппоненты Трампа обманывают себя, если думают, что увольнение президента вернет вежливость и мир в стране. И они отлынивают от работы, которую им стоит проделать в случае сосредоточенности на цели импичмента или устранения лидера страны на основе 25 поправки, не предлагая решений, которые бы смогли исправить ошибки Трампа. Импичмент, по мнению автора, следует рассматривать как "крайнее решение", как его назвал прокурор Грегори Крейг, когда защищал президента Билла Клинтона перед Комитетом юстиции Палаты представителей в 1998 году.

Трамп стал президентом США законно. Его избрали американцы, которые знали, что голосуют за неопытного, опального, не очень честного, тонкошкурого и агрессивного бизнесмена. И нет ничего удивительного в том, что он сохранил все эти свои черты, когда возглавил страну. Они - не основание для импичмента. Даже если Трамп окажется худшим лидером, чем кто-то боялся, это все равно не причина его отстранять от власти. Перевыборы не могут быть решением для ситуации, в которой избранный президент оказался не эффективным. Избиратели сделают свое дело в следующий раз.

Импичмент лишь усугубит политическую ярость, а не успокоит ее. Даже если некоторые избиратели Трампа и разочарованы им, многие из них все равно будет считать отстранение президента от власти недемократическим, близоруким процессом.

Автор отмечает, что Америка не знает всех подробностей истории о вмешательстве России в выборы прошлого года и о возможной причастности команды Трампа. Именно поэтому Мюллер и комитеты в Конгрессе должны работать сверхурочно, чтобы разоблачить их. Но к тому времени Америке также стоит избавиться от фантазии о том, что все проблемы страны и Демократической партии можно магическим образом решить за один день.

Ранее телеканал CNN сообщал, что в Белом доме считают маловероятным импичмент Трампа. Хотя юристы президента США обдумывают, как будут защищать его от отстранения от власти.

Еще в марте видння Newsweek писало, что в США демократы ищут причины для импичмента Трампа. Политические оппоненты ждут, что открытое слушание Постоянного комитета по вопросам разведки даст необходимые доказательства против президента.

Впоследствии, 20 марта, на открытом слушании тогдашний глава ФБР Джеймс Коми подтвердил существование расследования связи команды Трампа с Россией. При этом он отметил, что обычно бюро не подтверждает и не опровергает существование каких-либо расследований. Однако, в данном случае делает исключение. Позже издание The Economist сообщило, что ФБР подозревало экс-советника Трампа в работе на Россию. Судебные записи, которые уже есть в свободном доступе, свидетельствуют, что человек, идентифицирован как Картер Пейдж, в Нью-Йорке в 2013 году контактировала с российским шпионом, который выдавал себя за дипломата. Сам Пейдж уверяет, что он обменивался только открытыми материалами.