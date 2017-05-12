Британия уходит из ЕС, но не ее язык - The Economist

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Юнкер ошибается, когда говорит, что значение английского языка в Европе сокращается.

Английский не теряет значения в ЕС, как об этом говорит Юнкер. European Parliament / Flickr

"Медленно, но уверенно английский язык теряет важное значение", - сказал председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, прежде чем перейти на французский во время выступления 5 мая, намекая на. Но правда ли это?

Об этом сегодня пишет The Economist, добавляя, что на самом деле нет. Да и к словам Юнкера, известного своими непротокольными выражениями, не стоило относиться так серьезно, как британские газеты, которые опубликовали обиженные заголовки. И аудитория посмеялась со слов председателя Еврокомиссии. Во всяком случае, носителям "языка Шекспира" не стоит переживать, что Европа перестанет говорить по-английски.

В Евросоюзе 24 официальных языка, три из которых считаются "рабочими": это французский, немецкий и английский. Европейские бюрократы обычно полиглоты и могут говорить на всех трех языках в дополнение к еще одному, который для них родной. Юнкер, возможно, будет прав в определенной степени, поскольку после Brexit английский будет реже звучать в коридорах институтов ЕС. Просто потому, что большая группа англофонов покинет эти помещения. Но английский - это язык не только Великобритании. Он также имеет официальный статус в Ирландии и на Мальте. Более важно то, что три расширения ЕС после 2004 года серьезно изменили языковой баланс в Брюсселе с французской стороны в пользу английского языка. И предпосылок для возврата к французскому еще меньше, чем для перехода на немецкий.

Кроме того, английский пустил глубокие корни среди простых людей в Европе. Несмотря на печально известный лингвистический национализм Франции, газета Le Petit Journal высмеяла президента Франсуа Олланда за его неуклюжий английский язык. Его преемник Эммануэль Макрон, который представляет более молодое поколение, уже разговаривает свободно. В целом, 66% граждан ЕС владеют иностранным языком. И количество таких людей быстро растет. Eurostat, правда, не дает данных относительно доли распространения языков, но это можно понять из того, какие языки изучают в школах и университетах разных стран. 97% студентов за пределами Британии изучают английский, лишь 34% - изучают французский, а 23% - немецкий язык. В европейских школах 79% учеников учат английский, только 4% - французский. Некоторые страны, такие как Дания, начинают учить английский язык с первого класса.

Значение языка растет вместе с количеством людей, которые могут на нем говорить. Поэтому языки, которые уже приобрели важное значение, со временем обычно еще больше закрепляют свой статус. Изучение языков занимает много времени. Общества не быстро переходят с одного языка на другой. Тренд распространения английского языка в Европе начался за долго до референдума о Brexit, и он вряд ли остановится, даже "медленно и уверенно", как сказал Юнкер.

Председатель Еврокомиссии также считает, что после Великобритании из ЕС не выйдет ни одна другая страна. По его мнению, британский пример даст понять другим, что такой поступок не стоит того.

Ранее The Guardian сообщало, что Юнкер уже ждет возвращения Британии в ЕС. При этом, он выразил сожаление, что страна оставляет союз сейчас.