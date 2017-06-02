Американская внешняя политика: прощайте, ценности! - The Economist

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Все предыдущие американские президенты считали, что силу их страны надо использовать ради добра в мире, но нынешний думает иначе.

Трампу легче найти общий язык с авторитарными режимами, чем с демократами. EPA / SAUDI PRESS AGENCY

29 апреляпозвонил президенту Филиппин Родриго Дутерте. Как свидетельствует стенограмма, которая попала в прессу, американский президент сказал: "Я хочу поздравить вас, потому что слышал, какую невероятно хорошую работу вы проделали в сфере борьбы с наркотиками".

Об этом пишет The Economist, напоминая, что с тех пор, как Дутерте пришел к власти в прошлом году, в ходе антинаркотической кампании были убиты около 9 тысяч человек. В основном это были дилеры и наркозависимые люди.

За несколько недель до разговора с президентом Филиппин, Трамп звонил турецкому президенту Раджепу Таипу Эрдогану, чтобы поздравить его с победой на референдуме, который наделил его еще большей властью. После неудачной попытки переворота в прошлом году более 100 тысяч турок были арестованы или задержаны. Судебная система Турции была разбита, журналистов бросали за решетку, а СМИ - закрывали.

На прошлой неделе в Саудовской Аравии во время своей первой зарубежной поездки Трамп похвалил президента Египта Абделя Фаттаха аль-Сиси.

"Кажется, безопасность прочная в Египте", - сказал Трампа.

Режим аль-Сиси бросил в тюрьмы десятки тисячь диссидентов. Относительно самой Саудовской Аравии, то Трамп ни слова не сказал о привычке королевства пытать, преследовать и не позволять своим гражданам выбирать правительство. Зато он хвалил американо-саудовское соглашение о продаже оружия на 110 миллиардов долларов.

"Сотни миллиардов долларов инвестиций в США и рабочие места, рабочие места, рабочие места", - хвастался он.

Издание напоминает, что недавно Трамп также встретился с лидерами G7 и союзниками по НАТО. И результаты их диалога были не такими уж и радужными.

"Закономерность очень четкая: это президент, которому легче найти общий язык с авторитарными режимами, чем традиционными американскими партнерами-демократами", - говорится в статье.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон произвел похожее впечатление, когда выступал перед своими подчиненными 3 мая. Он использовал много громких фраз в духе "Америка прежде всего", созвучных со словами изоляционистов, которые хотели удержать США подальше от Второй мировой войны, для того, чтобы описать внешнюю политику новой администрации. Центральную роль в его речи играл тезис: дипломаты могут выражать поддержку демократии, верховенству права и защите прав человека, но только в том случае, если это не создаст "препятствий" для национальной безопасности и экономическим интересам.

Издание отмечает, что это идет в разрез с минимум четырьмя десятилетиями консенсуса обеих партий в отношении приверженности к либеральному интернационализму. Бывший советник Билла Клинтона по внешней политике и эксперт Brookings Institution Тед Пикони считает, что продвижение ценностей жизненно важно для защиты американских интересов. Они составляют основу американского престижа и международной легитимности.

В недавней статье советник Госдепартамента во времена администрации Джорджа Буша-младшего Элиот Коэн писал, что открытые общества, управляемые верховенством права, "формируют бесконечно лучшие союзы в долгосрочной перспективе, чем бандиты, которые сидят на бочках с порохом". Эксперт Центра стратегических и международных исследований Шеннон Грин подчеркнул, что США всегда формировали свою внешнюю политику на основе ценностей и до недавнего времени они защищали права человека как дополнение к своим национальным интересам.

"Лишившись маяка надежды для угнетенных, мы можем потерять мир, который построили и в котором процветали", - ответил республиканец Джон Маккейн на речь Тиллерсона.

Напомним, что немецкая канцлер Ангела Меркель заявила, что Евросоюз больше не может полностью полагаться на Соединенные Штаты и Британию, а должен взять свою судьбу в собственные руки. При этом Меркель отметила, что ЕС должен стараться сохранять дружеские отношения с США, Британией и другими странами-соседями, даже с Россией.

Ранее бывший глава Европарламента и глава Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц заявил, что Евросоюзу необходимо занять более жесткую позицию по отношению к американскому президенту Дональду Трампу. По словам Шульца, Трамп "хочет унизить других" и "ведет себя в стиле авторитарного лидера".