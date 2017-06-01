Агитатор за Brexit оказался в поле зрения расследования ФБР по связям Трампа и России - The Guardian

Американские спецслужбы интересуют связи британца с основателем WikiLeaks и одним из соратников президента США.

Фарадж попал в поле зрения ФБР.

Бывший лидер британской партии UKIP Найджел Фарадж, который активно выступал за выход Великобритании из ЕС, стал "интересным лицом" для следователей ФБР, которые пытаются выяснить обстоятельства вмешательства Кремля в американские президентские выборы и природу возможных связей президентас Россией.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на собственные источники. В частности, собеседники издания рассказали, что Фарадж оказался в поле зрения ФБР из-за отношений с людьми, связанными как с Трампом, так и с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанджем. Последнего агитатор за Brexit навещал в марте.

Именно сайт WikiLeaks опубликовал похищенные с компьютеров команды Хиллари Клинтон данные, что негативно повлияло на ее предвыборную кампанию. Экс-директор ЦРУ Джон Бреннан недавно в показаниях перед Конгрессом рассказал о возможном сотрудничестве Ассанджа с российской стороной.

Фараджа пока ни в чем не подозревают и не обвиняют. Но следователи заинтересовались им, потому что считают, что у него может быть информация относительно действий, которые расследует ФБР.

"Одна из вещей, которые следователи пытаются выяснить, - это контакты и вовлеченные в них люди. Если провести линии между Россией, WikiLeaks, Ассанжем и людьми Трампа, то станет очевидным, что они слишком часто проходят через Найджела Фараджа. Он просто в центре этих отношений. Его имя появляется снова и снова. Поэтому ему уделяется много внимания", - сказал неназванный собеседник издания.

Другой источник рассказал, что Фарадж также связан с Роджером Стоуном, который долгое время был политическим советником Дональда Трампа и якобы контактировал с хакером Guccifer 2.0. Последнего американские спецслужбы считают агентом Кремля.

Ранее издание Reuters сообщало, что Трамп просил директора ФБР прекратить расследование о связях Флинна с РФ. Флинна уволили с должности советника президента США после того, как Министерство юстиции заявило о его уязвимость через контакты с россиянами, в частности, с послом РФ в США Сергеем Кисляком.

Как сообщалось, вечером 9 мая президент США Дональд Трамп уволил с должности директора ФБР Джеймса Коми. На следующий день президент пообещал найти более подходящего кандидата на эту должность.