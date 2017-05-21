Законодательство не способствует уменьшению злоупотреблений с родительскими деньгами в школах

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Действующее законодательство акцентирует внимание на получателях взносов, а не на донорах.

Международные эксперты советуют как уменьшить злоупотребления с родительскими деньгами в школах

Существует ряд факторов, которые усложняют искоренение злоупотреблений с родительскими взносами в фонды школ, (среди них несовершенное законодательство). Хотя есть рекомендации международных экспертов, помогающие уменьшить злоупотребления. Об этом в своей статье дляпишет Оксана Онищенко.

"Законодательство акцентирует внимание на получателях взносов, а не на донорах. Родителей, которые дают школе большую денежную наличность и соглашаются не документировать ее, никто к ответственности не привлечет. А если бы было иначе, возможно, родители учащихся требовали бы от школы отмечать в договоре не только суммы взносов, но и цель их использования", - пишет автор.

Усложняет процесс и процедура госзакупок.

"Если школа закупает какие-то товары и услуги из своих специальных фондов (куда идут и родительские деньги), она должна соблюдать процедуры государственных закупок, когда стоимость услуги превышает определенную сумму и хотя бы частично финансируется из государственных источников. А значит, надо утверждать планы закупок и сами закупки. Это долго и сложно, проще "порешать" все неофициально. Возможно, частично этим объясняется тот факт, что средства, выделенные школам государством, используются не "под ноль". Второй год подряд свыше 2 млрд грн образовательной субвенции остаются на счетах местной власти", - отмечает автор.

Международные эксперты дают рекомендации, которые позволят избежать злоупотреблений, в частности необходимо облегчить административную нагрузку, которая лежит на школах и детсадах в вопросе распоряжения родительскими взносами.

"Сделать это можно, уменьшив количество законов и подзаконных актов, применяемых по этому вопросу, а также позволив школам и детсадам распоряжаться денежными взносами за пределами системы Государственного казначейства, открывая собственные счета в коммерческих банках, — в обмен на более суровую подотчетность и внешний контроль, например путем независимых аудитов и четких последствий за злоупотребления", — цитирует автор международных экспертов.

Подробнее о махинациях с родительскими деньгами читайте в статье Оксаны Онищенко "Капкан в кошельке. Как защитить родительские благотворительные взносы от злоупотреблений" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".