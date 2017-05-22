Задержанный на взятке сотрудник НАБУ сможет выйти под залог в 15 млн грн

По данным предварительного расследования, взяточник был действующим сотрудником НАБУ и никуда не увольнялся.

То ли бывшего, то ли действующего сотрудника НАБУ отпустили под залог НАБУ / Flickr

Суд избрал задержанному на взятке сотруднику НАБУ меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 15 млн грн, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

"Заречный райсуд города Сумы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток задержанному в Киеве на взятке в 150 тыс. долларов сотруднику правоохранительных органов, который, по данным предварительного расследования, является сотрудником НАБУ. Также суд определил ему альтернативу содержанию под стражей - внесение залога в размере почти 15 млн грн", - написала она на своей странице Facebook.

Другой подозреваемый также задержан на 60 суток с альтернативой внесения залога в 3 млн грн, добавила она.

Пресс-секретарь отметила, сейчас "проверяется информация о том, что задержанный был уволен из Национального антикоррупционного бюро Украины".

Вечером 19 мая Генеральная прокуратура обнародовала информацию о задержание на Сумщине заместителя начальника отдела оперативно-технического управления НАБУ. По информации ZN.UA, задержанный вместе с сообщником требовал у владелицы торговой марки 300 тыс. долларов за закрытие производства об уклонении от уплаты налогов на сумму в 4 млн грн, зарегистрированного Государственной фискальной службой.

При получении 150 тыс. долларов его задержали сотрудники СБУ при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

В НАБУ утверждают, что Самковый уволился из Бюро еще в феврале. По данным ряда СМИ, до прихода в НАБУ Самковый длительное время работал в СБУ.