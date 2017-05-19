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За пользование российскими соцсетями пользователей наказывать не будут – СНБО

19 мая в 12:40

Аудитория вражеских сервисов будет радикально сокращена, несмотря на возможность обхода блокировок.

Mail.Ru
В СНБО рассчитывают на значительное уменьшение аудитории российских соцсетей, несмотря на возможность обхода блокировки
news.mail.ru
За использование запрещенных российских социальных сетей почтовых сервисов санкции к гражданам Украины применяться не будут, заявил руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Украины Валентин Петров.

"Мы не касаемся контента. И даже если какой-либо пользователь, и сейчас уже много рецептов появилось, как обойти, разные VPNы, TORы, – пожалуйста, пользуйтесь, пользователи никоим образом за это не будут наказываться ", - сказал Петров в эфире телеканала "1+1".

При этом он выразил надежду на радикальное снижение аудитории вражеских сервисов.

О санкциях с 1:22 минуты:

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Напомним, что президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В частности, провайдерам запретили предоставлять доступ к российским социальных сетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и всем сервисам Yandex и Mail.Ru.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Россия СНБО санкции
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1 комментарий
  • Дэн Винчестер Сегодня, 13:39 Это просто последняя стадия деградации и очень напоминает мультик "Чипполино"! "С тех пор, как мы ввели налог на воздух - вы стали меньше дышать! Теперь мы вводим налог на дождь: за обычный - 100 лир, за проливной - 200 лир, с громом и молнией - 300 лир! МММОЛЧАААТЬ!". Запреты всегда порождают повышенный спрос - это факт, проверенный столетиями! А в Украине это вообще НЕЧТО какое-то! Вместо того, чтобы принимать ЗАКОНЫ, способствующие ПОВЫШЕНИЮ уровня ЖИЗНИ граждан - Верховная Зрада принимает своды БЕЗЗАКОНИЙ! Одна Савченко чего стоит: принять "закон", который заточен исключительно для того, что РЕАЛЬНЫЕ преступники ИЗБЕЖАЛИ НАКАЗАНИЯ!!! Вроде бы, депутаты сходили в туалет и давление МОЧИ на мозг ослабло: они решили ОТМЕНИТЬ этот закон..Но хрен его знает: это ж Украина! Безвиз - словно манна Небесная: Порошенко аж уссался от восторга, блин! Вот только пойди - сделай загранпаспорт, сколько нервов потратишь?! Да еще этот запрет на Соцсети...Не хочет власть чтоб народ ЖИЛ как люди! Ответить Цитировать Пожаловаться
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