За пользование российскими соцсетями пользователей наказывать не будут – СНБО

Аудитория вражеских сервисов будет радикально сокращена, несмотря на возможность обхода блокировок.
"Мы не касаемся контента. И даже если какой-либо пользователь, и сейчас уже много рецептов появилось, как обойти, разные VPNы, TORы, – пожалуйста, пользуйтесь, пользователи никоим образом за это не будут наказываться ", - сказал Петров в эфире телеканала "1+1".
При этом он выразил надежду на радикальное снижение аудитории вражеских сервисов.
О санкциях с 1:22 минуты:
Напомним, что президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В частности, провайдерам запретили предоставлять доступ к российским социальных сетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и всем сервисам Yandex и Mail.Ru.ZN.UA