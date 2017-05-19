За пользование российскими соцсетями пользователей наказывать не будут – СНБО

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Аудитория вражеских сервисов будет радикально сокращена, несмотря на возможность обхода блокировок.

В СНБО рассчитывают на значительное уменьшение аудитории российских соцсетей, несмотря на возможность обхода блокировки news.mail.ru

За использование запрещенныхсанкции к гражданам Украины применяться не будут, заявил руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Украины Валентин Петров.

"Мы не касаемся контента. И даже если какой-либо пользователь, и сейчас уже много рецептов появилось, как обойти, разные VPNы, TORы, – пожалуйста, пользуйтесь, пользователи никоим образом за это не будут наказываться ", - сказал Петров в эфире телеканала "1+1".

При этом он выразил надежду на радикальное снижение аудитории вражеских сервисов.

О санкциях с 1:22 минуты:

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В частности, провайдерам запретили предоставлять доступ к российским социальных сетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и всем сервисам Yandex и Mail.Ru.