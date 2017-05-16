За подозреваемую в хищениях земли заместителя Кернеса внесли 30 миллионов гривень залога

Адвокат ушла от конкретного ответа на вопрос о происхождении средств, внесенных за Овинникову.

Заму Кернеса по земельным вопросам удалось избежать СИЗО Гордон

Заместителюпо вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений Татьяне Овинниковой, которую подозревают в соучастии в расхищении 25 га земли стоимостью 128 миллионов гривень, удалось избежать заключения под стражу. За нее внесли 30 миллионов гривень залога, сообщила журналистам авдокат заместителя мэра Харькова Юлия Плетнева во вторник, 16 мая.

При этом, от конкретного ответа на вопрос о происхождении внесенных за Овинникову средств адвокат ушла.

"Залог оплачен, полная сумма сегодня внесена. Друзья, близкие, знакомые, в общем, как говорится, всем белым светом собирали", – пояснила Плетнева.

Накануне Апелляционный суд Киева согласовал ходатайство прокуратуры об аресте заместителя харьковского городского головы Татьяны Овинниковой с альтернативой внесения 30 миллионов гривень залога.

В марте Овинниковой вручили уведомление о подозрении в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением. В прокуратуре собрали доказательства причастности заместителя мэра к хищению 25 га земли стоимостью 128 миллионов гривень, которые перешли в собственность частным лицам для строительства многоквартирных домов. Овинникова ставила подписи под документами о бесплатном выделении земли строительным кооперативам, которые создавались за считанные дни до сессий горсовета, одобрявших соответствующие решения.

Напомним, 15 сентября прошлого года сотрудники СБУ и ГПУ провели серию обысков в Харькове в рамках уголовного производства о хищении 654 га земли на сумму 4 миллиарда гривень.

Как сообщил генпрокурор Юрий Луценко, в руководство города во главе с экс-мэром Михаилом Добкиным (сейчас – народный депутат от "Оппозиционного блока") и экс-секретарем горсовета Геннадием Кернесом (сейчас – мэр Харькова) организовали преступную схему по бесплатной передаче земли под застройку жилищно-строительным кооперативам. Злоумышленники пользовались прорехами в законодательстве, раздавая землю приближенным к городской власти чиновникам и бизнесменам как лицам, "нуждающимся в улучшении жилищных условий". Земля, переданная застройщикам бесплатно, использовалась для коммерческого строительства многоквартирных домов и особняков в рекреационных зонах города.

Подробнее о "кооперативной" схеме хищения городской земли в Харькове читайте в статье Алексея Шалайского "Коррупция в регионах. Дракон с улыбкой котика" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".