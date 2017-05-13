Луценко анонсировал арест заместителя Кернеса по делу о хищении городской земли

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Татьяну Овинникову подозревают в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением.

Овинникова может отправиться в СИЗО Гордон

Апелляционный суд Киева согласовал ходатайство прокуратуры об аресте заместителя харьковского городского головыТатьяны Овинниковой с альтернативой внесения 30 миллионов гривень залога.

Как сообщил генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook в ночь на субботу, 13 мая, следствие считает Овинникову членом преступной группы, организовавшей расхищение более 650 га городской земли.

В марте Овинниковой вручили уведомление о подозрении в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением. В прокуратуре собрали доказательства причастности заместителя мэра к хищению 25 га земли стоимостью 128 миллионов гривень, которые перешли в собственность частным лицам для строительства многоквартирных домов. Овинникова ставила подписи под документами о бесплатном выделении земли строительным кооперативам, которые создавались за считанные дни до сессий горсовета, одобрявших соответствующие решения.

Напомним, 15 сентября прошлого года сотрудники СБУ и ГПУ провели серию обысков в Харькове в рамках уголовного производства о хищении 654 га земли на сумму 4 миллиарда гривень.

Как сообщил генпрокурор Юрий Луценко, в руководство города во главе с экс-мэром Михаилом Добкиным (сейчас – народный депутат от "Оппозиционного блока") и экс-секретарем горсовета Геннадием Кернесом (сейчас – мэр Харькова) организовали преступную схему по бесплатной передаче земли под застройку жилищно-строительным кооперативам. Злоумышленники пользовались прорехами в законодательстве, раздавая землю приближенным к городской власти чиновникам и бизнесменам как лицам, "нуждающимся в улучшении жилищных условий". Земля, переданная застройщикам бесплатно, использовалась для коммерческого строительства многоквартирных домов и особняков в рекреационных зонах города.

Подробнее о "кооперативной" схеме хищения городской земли в Харькове читайте в статье Алексея Шалайского "Коррупция в регионах. Дракон с улыбкой котика" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".