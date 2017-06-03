За период российской оккупации в Крыму ликвидировано более 250 тысяч рабочих мест – эксперты

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Самый большой удар пришелся на сферу малого и среднего бизнеса.

В Крыму сокращается количество рабочих мест schlenger86 / Depositphotos

За три года российской оккупации в Крыму ликвидировано более 250 рабочих мест. Об этом в своем материале дляпишут эксперты фонда "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко, Юрий Смелянский, Татьяна Гучакова и Ольга Корбут.

Авторы указывают, что в течение всех трех лет оккупации последовательно сокращается количество рабочих мест в Крыму и количество работающих предприятий.

"До оккупации в среднем одно предприятие в Крыму, с учетом количества занятых, предоставляло 30,5 рабочих мест. По официальным данным оккупантов, в Крыму не ведут экономическую деятельность 13,5 тыс. предприятий. Усредненные расчеты показывают, что в оккупированном Крыму не эксплуатируется около 411 тыс. 750 рабочих мест", – говорится в статье.

При этом, официальная статистика оккупационной власти утверждает, что работу в Крыму потеряли свыше 8 тыс. чел., и еще около 5 тыс. работают в режиме неполного рабочего дня.

"Тем временем, по данным министерства труда РФ, в оккупированном Крыму под риском увольнения находится около 49 тыс. лиц из почти 1000 предприятий, часть которых просто ликвидируется. На 1 января 2014 г. в Крыму (вместе с г. Севастополь) функционировало около 1,05 млн рабочих мест. В процессе анализа ситуации авторы пришли к выводу, что за 3 года оккупации в Крыму уже ликвидировано около 250 тыс. рабочих мест", – говорится в статье.

По словам экспертов, самый большой удар пришелся на сферу малого и среднего бизнеса.

"На момент начала оккупации на всей территории Крыма функционировало 54 тыс. частных предприятий — юридических лиц и 135 тыс. частных предпринимателей — физических лиц. На март 2016 г. их осталось соответственно 22 тыс. и 39,8 тыс. Количество предприятий — юридических лиц уменьшилось в 2,5, а частных предпринимателей — физических лиц — в 3,4 раза. В 2016 г. были проведены резонансные акции по ликвидации вещевых рынков и торговых рядов малого бизнеса в Симферополе, Ялте, Евпатории, Севастополе, снесение объектов туристического сервиса в прибрежной полосе в Ялте, Алуште, Коктебеле", – указывают аналитики.

Согласно их прогнозам, уничтожение малого бизнеса в Крыму будет продолжаться.

"Конечная цель — создать условия для того, чтобы значительную часть предпринимателей малого бизнеса, как наиболее активную прослойку местного населения, вынудить присоединиться к тем, кто уже свернул бизнес в Крыму и переехал в материковые регионы Украины", – заключают они.

Подробнее об оккупации Крыма читайте в материале Андрея Клименко, Юрия Смелянского, Татьяны Гучаковой и Ольги Корбут "Крым: три года оккупации" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".