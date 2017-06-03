Выпускники школ Крыма смогут поступать в ВУЗы на материке по результатам вступительных экзаменов

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Закон вступит в силу через месяц.

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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон относительно обеспечения права на получение высшего образования лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория Украины

Подписанный Порошенко закон "О внесении изменений в закон Украины "О высшем образовании" относительно обеспечения права на получение высшего образования лицами, местом жительства которых является временно оккупированная территория Украины" (№ 2026-VIII), направлен на совершенствование механизма правового регулирования общественно-правовых отношений, возникающих при реализации права на образование для лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория Украины, создание для таких лиц дополнительных возможностей по вступлению на обучение в высшие учебные заведения.

"Закон предусматривает, что для лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория, и получивших документ об общем среднем образовании, прием на обучение в одно из высших учебных заведений, расположенных на территории Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей, осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов в пределах установленных квот приема в высшие учебные заведения (научных учреждений) Украины", - говорится в сообщении.

Согласно документу, размер квоты для приема лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория, в высшие учебные заведения, расположенные на территории Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей, устанавливается в объеме 1000 мест государственного заказа и распределяется между указанными вузами в порядке, определенном Кабинетом министров Украины.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования и вводится в действие через месяц со дня вступления в силу.

Как сообщалось, 16 мая 2017 года Верховная Рада 238-ю голосами приняла данный закон (законопроект № 6116) в первом чтении и в целом.