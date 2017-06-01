За неделю в Донбассе ранены девять мирных жителей – Хуг

Главную угрозу для них представляют мины и неразорвавшиеся снаряды.

В ОБСЕ объяснили, почему гибнут мирные жители Донбасса

в течение минувшей недели стали девять мирных жителей, сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг.

"Мы подтвердили девять пострадавших от боевых действий среди гражданского населения – шесть женщин и трое мужчин. Пятеро из этих людей – в Яковлевке, Александровке, Горловке, Донецке. Четверо – в Авдеевке и Красногоровке", - сообщил Хуг во время брифинга в Киеве в четверг.

Одной из причин увеличения жертв среди мирного населения является минная опасность. По словам заместителя главы Миссии, в первую очередь от взрыва заложенных мин и неразорвавшихся снарядов страдают мирные жители.

Кроме того, Александр Хуг напомнил о тех препятствиях, с которыми сталкиваются наблюдатели в зоне проведения антитеррористической операции.

"На прошлой неделе мы зафиксировали 34 случая ограничения свободы передвижения наших патрулей. Из них 20 случаев имели место либо возле участков по разведению, либо непосредственно на них. Стороны обещали изъять мины или боеприпасы на этих участках, однако обещание не выполнили. У патрулей нет полного доступа к этим участкам. Другие 14 случаев – произошли на неподконтрольных Киеву участках", - добавил он.

Из 653 наблюдателей СММ ОБСЕ 573 работают на Востоке Украины.

Напомним, ранее первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг рассказал о 116 пострадавших гражданских в зоне АТО. В частности, с начала года в зоне АТО погиб 21 человек и получили ранения еще 95 человек.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции в Донецкой области рассказали о пятерых погибших мирных жителях Авдеевки и еще 18 раненых с начала 2017 года.