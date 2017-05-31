В ООН назвали количество раненых и убитых в Донбассе в течение этой весны

С марта этого года на Востоке Украины погибли 35 мирных жителей и травмировались еще 143 человека.

В течение двух месяцев в Донбассе зафиксировано 178 жертв из числа мирного населения Пресс-центр АТО/Facebook

Из-за боевых действийС марта по 14 мая 2017 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 178 жертв среди гражданского населения, в том числе 35 погибших и 143 раненых, говорится в свежем выпуске гуманитарного бюллетеня Офиса ООН для координации гуманитарных дел ( OCHA)

По оценкам агентства, общее число погибших среди гражданских лиц с начала боевых действий в Донбассе (с 14 апреля 2014 года по 14 мая 2017 года) превышает две тысячи, а количество мирных жителей, которые получили ранения, составляет семь-девять тысяч человек.

Известно, что наибольшее количество людей погибает из-за обстрелов оккупантов, подрыва на минах и взрывоопасных остатках снарядов. Также значительные повреждения нанесены жилым домам и социально значимой инфраструктуре, в частности объектам электро - и водоснабжения, больницам и школам.

Одной из самых больших проблем остается минная опасность, отмечают в ОСНА. Несчастные случаи из-за подрыва на минах и боеприпасах, которые не разорвались, фиксируются практически ежедневно.

"По данным Управления Верховного комиссара ООН, в марте-апреле мины и взрывоопасные остатки войны стали причиной 70 жертв среди гражданского населения (22 погибших и 48 раненых), что на 94% превышает данные за аналогичный период 2016 года (всего 36 жертв, четверо погибших и 32 раненых)", - говорится в бюллетене.

При этом в марте и апреле 74,3% таких случаев зафиксированы на неподконтрольной Украине территории, где гуманитарный доступ является ограниченным (по сравнению с 66,6% в 2016 году).

Особое беспокойство ООН вызывают сообщения о повреждении домов и жизненно важной инфраструктуры. Так, только за два весенних месяца зафиксировано минимум 25 подобных инцидентов вблизи или непосредственно на объектах социально важной инфраструктуры.

"С начала 2017 года 32 учебных заведения стали непосредственными жертвами конфликта. Из них минимум 18 были повреждены и еще 14 вынуждены были закрыться на определенный период времени, прерывая образовательный процесс для тысяч детей на несколько дней или недель. В период с марта по апрель из-за обстрелов повреждения получили минимум восемь школ и детских садов в Авдеевке, Марьинке, Докучаевске, Донецке, Коммунаровке и Стаханове. В двух случаях объекты обстреливали днем, что вызывает серьезное беспокойство относительно безопасности детей и работников сферы образования", - сообщает ОСНА.

В связи с боевыми действиями тысячи людей оказались на грани масштабного гуманитарного кризиса. От сбоев в водо-, энерго - и газоснабжении пострадали более 1,3 миллиона человек, живущих по обе стороны от "линии разграничения". Проблемы возникают из-за повреждения обстрелами объектов и задолженности населения временно оккупированных территорий за потребленные услуги, в том числе электроэнергию и воду.

"Конфликт на востоке Украины продолжает негативно сказываться на жизни страны, в частности, из-за вызванных обстрелами повреждений объектов гражданской инфраструктуры (Донецкой и Горловской фильтровальных станций, Южнодонбасского водопровода и коммунального предприятия "Вода Донбасса"), а также повреждений газопроводов и линий электропередач. Из-за отсутствия доступа и опасности ремонтные работы проводились на разных этапах, поэтому перебои в энерго - и, в частности, в водоснабжении длились больше 24 часов. Особенно пострадала от этих многочисленных инцидентов энергетическая и водная инфраструктура в Авдеевке, Мариуполе, Попасной и Золотом, а также Донецке, Докучаевске, Стаханове, Спартаке, Верхнеторецком и Ясиноватой" , - отмечается в сообщении.

В летнее время года возникает риск вспышки заболеваний, переносимых водой, для 400-600 тысяч человек по обе стороны от "линии разграничения". В частности, существует высокая угроза вспышки диареи, холеры и гепатита А.

Напомним, ранее первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг рассказал о 116 пострадавших гражданских в зоне АТО. В частности, с начала года в зоне АТО погиб 21 человек и получили ранения еще 95 человек.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции в Донецкой области рассказали о пятерых погибших мирных жителях Авдеевки и еще 18 раненых с начала 2017 года.