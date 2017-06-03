За минувшие два года правительство привлекло на восстановление Донбасса более 1,5 млрд долларов донорских средств

Согласно оценке общей миссии ЕС, ООН, и всемирного банка, данной суммы должно было хватить на реализацию программы "Восстановление и развитие мира в восточных регионах Украины".
По ее словам, данная сумма превышает оценку ориентировочного объема финансовых нужд на выполнение Программы "Восстановление и развитие мира в восточных регионах Украины", которую ранее дали общая миссия ЕС, ООН и Всемирный банк.
"Этих средств должно было бы хватить на финансирование трех компонентов целевой программы: инфраструктура и социальные услуги; восстановление экономики и социальная устойчивость; развитие мира и общественная безопасность. Реализовать ее должны в пяти областях (формула 2+3) — Донецкой, Луганской и областях, где поселилось больше всего перемещенных лиц (Днепропетровской, Харьковской, Запорожской)", – говорится в статье.
Подробнее о проблемах восстановления Донбасса и помощи ВПЛ читайте в статье Валентины Самар "Гибридный "евроремонт" Донбасса" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA