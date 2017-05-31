Янукович и Азаров не смогут воспользоваться безвизовым режимом с Евросоюзом – МИД

Если Янукович и Азаров приедут в Украину для оформления биометрических паспортов, то будут привлечены к ответственности.

Януковича с Азаровым не пустят в Европу, потому что у них биометрических паспортов нету kmu.gov.ua

Скрывающиеся на России экс-президент Виктор Янукович и бывший премьер Николай Азаров не смогут воспользоваться, заявила спикер МИД Украины Марьяна Беца, передает УНИАН

"Я думаю, что нет. Я думаю, что дальше тех городов, где они сейчас находятся, они вряд ли рискнут выехать", - сказала Беца во время прямой телефонной линии.

По словам Бецы, если они приедут в Украину, чтобы оформить биометрический паспорт, то "будут сразу же привлечены к ответственности".

Она напомнила, что многим представителям бывшей власти из окружения Януковича запрещен въезд в Евросоюз.

Совет ЕС окончательно утвердил визовую либерализацию Евросоюза с Украиной на заседании 11 мая. Таким образом, безвизовый режим вступит в силу 11 июня 2017 года. Для выезда за границу украинцам необходимо предоставить биометрический (с чипом) заграничный паспорт. Паспорта старого образца с открытой визой также действуют до окончания срока визы.

В Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины перечислили условия, при которых гражданину Украины может быть отказано в пересечении границы со странами ЕС.