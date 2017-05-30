МИД Украины назвал возможные причины отказа во въезде в страны ЕС

Безвизовый режим заработает с 11 июня. Законопослушным гражданам не стоит волноваться, что им откажут во въезде в страны ЕС.
Согласно сообщению, запрет может быть применен, если гражданин:
- находится в списке лиц, представляющих угрозу общественному порядку, общественному здоровью или внутренней безопасности;
- находится в списке лиц, въезд которых, хотя бы в одной стране ЕС, запрещен;
- осужден в любой стране ЕС за преступления, которые предусматривают уголовное наказание в виде лишения свободы сроком минимум на один год;
- является объектом решения о выдворении из страны, которое принимается, в частности, в случаях нелегального пребывания;
- если есть доказательства участия в преступной деятельности или доказательства наличия умысла участвовать в подобной деятельности;
- если не имеет всех необходимых подтверждающих цель поездки документов.
Совет ЕС окончательно утвердил визовую либерализацию Евросоюза с Украиной на заседании 11 мая. Таким образом, безвизовый режим вступит в силу 11 июня 2017 года. Для выезда за границу украинцам необходимо предоставить биометрический (с чипом) заграничный паспорт. Паспорта старого образца с открытой визой также действуют до окончания срока визы.
Подробнее о правилах пересечения границы с ЕС читаейте в материале ZN.UA "Безвизовый режим с ЕС: когда заработает и что он будет означать для украинцев".ZN.UA