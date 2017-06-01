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Вступило в силу соглашение о поездках украинцев в Турцию по ID-картам

1 июня в 00:08

Соответствующее межправительственное соглашение было подписано 14 марта.

ID-карта ID-паспорт
В Турцию теперь можно летать без загранпаспорта
travel-diary.com.ua
С 1 июня граждане Украину могут пересекать границу с Турцией на основании внутренних паспортов в виде ID-карт. Аналогичным правом смогут воспользоваться также турецкие граждане во время поездок в Украину.

"Соглашение о взаимных поездках граждан Украины и Турции по ID-карточкам вступает в силу с 1 июня. Завтра встречаем первых туристов из Украины и обратно", - написал посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в Twitter в среду, 31 мая.

Премьер-министр Владимир Гройсман напомним, что соответствующее межправительственное соглашение было подписано в Анкаре 14 марта, а уже через три Кабинет министров принял постановление о его утверждении.

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Напомним, 14 марта правительствами Украины и Турции было подписано Соглашение, позволяющее украинским и турецким гражданам осуществлять взаимные поездки по паспортам в виде ID-карт, то есть без загранпаспортов.

Кабинет министров Украины и правительство Турции ратифицировали это соглашение 17 и 21 мая соответственно.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина Турция паспорт загранпаспорт документы
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