Вступило в силу соглашение о поездках украинцев в Турцию по ID-картам

Соответствующее межправительственное соглашение было подписано 14 марта.

В Турцию теперь можно летать без загранпаспорта travel-diary.com.ua

С 1 июня граждане Украину могут. Аналогичным правом смогут воспользоваться также турецкие граждане во время поездок в Украину.

"Соглашение о взаимных поездках граждан Украины и Турции по ID-карточкам вступает в силу с 1 июня. Завтра встречаем первых туристов из Украины и обратно", - написал посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в Twitter в среду, 31 мая.

Угода про взаємні поїздки громадян UA та ТR за ID-картками з 1.06.2017 набуває чинності.Завтра зустрічаємо перших туристів з UA та на взаєм — Andrii Sybiha ???????? (@andrii_sybiha) 31 травня 2017 р.

Премьер-министр Владимир Гройсман напомним, что соответствующее межправительственное соглашение было подписано в Анкаре 14 марта, а уже через три Кабинет министров принял постановление о его утверждении.

Напомним, 14 марта правительствами Украины и Турции было подписано Соглашение, позволяющее украинским и турецким гражданам осуществлять взаимные поездки по паспортам в виде ID-карт, то есть без загранпаспортов.

Кабинет министров Украины и правительство Турции ратифицировали это соглашение 17 и 21 мая соответственно.