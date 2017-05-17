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Кабмин утвердил соглашение Украины и Турции о взаимных поездках граждан по ID-паспортам

17 мая в 14:50

Украинцы смогу находиться в Турции без виз в течение трех месяцев.

Украина Турция
Украинцам станет проще попасть на отдых в Турцию
vu.ua
Кабинет министров Украины на заседании в среду, 17 мая, утвердил соглашение с правительством Турции относительно поездок граждан по внутренним паспортам в виде ID-карт, сообщает "Интерфакс-Украина".

Решение было принято без обсуждения – премьер-министр Украины Владимир Гройсиан зачитал его в перечне соответствующих решений.  

Согласно данному соглашению, граждане Украины и Турции, имеющие паспорта с бесконтактным электронным носителем информации (в виде ID-карт), смогут въезжать на территорию другой страны и выезжать с нее, следовать через территорию транзитом, а также находиться на ней сроком не более 90 дней в течение 180 дней.

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Ранее сообщалось, что между правительствами Украины и Турции было подписано Соглашение, позволяющее украинским и турецким гражданам осуществлять взаимные поездки по паспортам в виде ID-карт.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Украина Турция граждане соглашение паспорт Кабмин
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