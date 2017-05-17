Кабмин утвердил соглашение Украины и Турции о взаимных поездках граждан по ID-паспортам

Украинцы смогу находиться в Турции без виз в течение трех месяцев.
Решение было принято без обсуждения – премьер-министр Украины Владимир Гройсиан зачитал его в перечне соответствующих решений.
Согласно данному соглашению, граждане Украины и Турции, имеющие паспорта с бесконтактным электронным носителем информации (в виде ID-карт), смогут въезжать на территорию другой страны и выезжать с нее, следовать через территорию транзитом, а также находиться на ней сроком не более 90 дней в течение 180 дней.
Ранее сообщалось, что между правительствами Украины и Турции было подписано Соглашение, позволяющее украинским и турецким гражданам осуществлять взаимные поездки по паспортам в виде ID-карт.Интерфакс-Украина