Кабмин утвердил соглашение Украины и Турции о взаимных поездках граждан по ID-паспортам

Украинцы смогу находиться в Турции без виз в течение трех месяцев.

Украинцам станет проще попасть на отдых в Турцию vu.ua

на заседании в среду, 17 мая, утвердил соглашение с правительством Турции относительно поездок граждан по внутренним паспортам в виде ID-карт, сообщает "Интерфакс-Украина".

Решение было принято без обсуждения – премьер-министр Украины Владимир Гройсиан зачитал его в перечне соответствующих решений.

Согласно данному соглашению, граждане Украины и Турции, имеющие паспорта с бесконтактным электронным носителем информации (в виде ID-карт), смогут въезжать на территорию другой страны и выезжать с нее, следовать через территорию транзитом, а также находиться на ней сроком не более 90 дней в течение 180 дней.

Ранее сообщалось, что между правительствами Украины и Турции было подписано Соглашение, позволяющее украинским и турецким гражданам осуществлять взаимные поездки по паспортам в виде ID-карт.