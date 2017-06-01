ВСП рекомендовал уволить трех "судей Майдана"

Судью Подольского суда Киева Швыденко отстранили от выполнения должностных полномочий.
В частности, ВСП рекомендовал уволить председателя Сосновского районного суда Черкасс Владимира Орленко, судью Золотоношского суда Черкасской области Ольгу Мозговую и судью Подольского суда Киева Викторию Швыденко.
В то же время, на официальном сайте ВСП вечером в среду была размещена информация о принятом решении Дисциплинарной комиссии привлечь Швыденко к дисциплинарной ответственности и применить к ней взыскание в виде представления на увольнение с должности.
Кроме того, Дисциплинарная комиссия приняла решение о временном отстранении Швыденко от должности до вынесения решения ВСП об увольнении ее с должности судьи.
Информация о решениях в отношении Орленко и Мозгового на сайте отсутствовала.
Напомним, в сентябре прошлого Верховная Рада уволила за нарушение присяги 29 судей, которые принимали участие в репрессиях режима экс-президента Виктора Януковича против участников Революции Достоинства.
Тогда же президент Украины Петр Порошенко своим указом уволил трех судей, в том числе, одиозную судью Печерского суда Киева Оксану Царевич.ZN.UA