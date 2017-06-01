ВСП рекомендовал уволить трех "судей Майдана"

Судью Подольского суда Киева Швыденко отстранили от выполнения должностных полномочий.

Высший совет правосудия рассмотрел дела судей, которые судили майдановцев Висший совет правосудия

Член Общественного совета добропорядочности адвокат Роман Маселко сообщил, чтона заседании в среду, 31 мая, утвердил представления на увольнение трех судей, который выносили заведомо неправосудные решения в отношении участников революции Достоинства.

В частности, ВСП рекомендовал уволить председателя Сосновского районного суда Черкасс Владимира Орленко, судью Золотоношского суда Черкасской области Ольгу Мозговую и судью Подольского суда Киева Викторию Швыденко.

В то же время, на официальном сайте ВСП вечером в среду была размещена информация о принятом решении Дисциплинарной комиссии привлечь Швыденко к дисциплинарной ответственности и применить к ней взыскание в виде представления на увольнение с должности.

Кроме того, Дисциплинарная комиссия приняла решение о временном отстранении Швыденко от должности до вынесения решения ВСП об увольнении ее с должности судьи.

Информация о решениях в отношении Орленко и Мозгового на сайте отсутствовала.

Напомним, в сентябре прошлого Верховная Рада уволила за нарушение присяги 29 судей, которые принимали участие в репрессиях режима экс-президента Виктора Януковича против участников Революции Достоинства.

Тогда же президент Украины Петр Порошенко своим указом уволил трех судей, в том числе, одиозную судью Печерского суда Киева Оксану Царевич.